Menos alumnos y menos fondos: la crisis que sacude a las escuelas públicas del sur de Florida

Imagen fotorrealista de una escuela con poca afluencia de estudiantes en el sur de la Florida

MIAMI. - El regreso a las aulas dejó al descubierto una transformación profunda en los tres principales sistemas escolares del sur de Florida. Miami-Dade, Broward y Palm Beach afrontan una pérdida sostenida de estudiantes que reduce los fondos estatales, deja miles de espacios vacíos y obliga a reorganizar escuelas.

La disminución no responde a una sola causa. Las autoridades mencionan el alto costo de la vivienda, la baja natalidad, la expansión de las escuelas privadas financiadas con becas estatales, los cambios migratorios y la salida de familias hacia otras regiones.

DE VUELTA A LAS AULAS Mochilas, fotografías y nuevas ilusiones marcan el regreso a clases en Miami-Dade

El problema tiene consecuencias presupuestarias inmediatas. Florida distribuye una parte importante de los recursos educativos de acuerdo con el número de alumnos. Cuando un estudiante abandona el sistema público tradicional, el distrito pierde los fondos asociados con su matrícula, pero conserva gastos fijos como edificios, mantenimiento, transporte, electricidad y personal administrativo.

Miami-Dade reorganiza nueve planteles

Las Escuelas Públicas de Miami-Dade comenzaron el curso 2026-2027 este jueves, después de haber perdido aproximadamente 12.000 estudiantes durante el año académico anterior.

El superintendente José Dotres describió esa caída como un hecho sin precedentes para el distrito. Sin embargo, sostuvo que la matrícula podría estabilizarse durante el nuevo periodo escolar.

“Creo que, en adelante, tenemos una idea más estable de cómo se comportará la matrícula”, declaró Dotres. El funcionario aclaró que todavía no contaba con el número definitivo de estudiantes correspondiente al primer día de clases. Las cifras iniciales suelen cambiar durante las primeras semanas, cuando concluyen matrículas pendientes y se incorporan alumnos que regresan después del comienzo oficial.

Uno de los cambios más importantes se produjo entre los estudiantes recién llegados del extranjero. Miami-Dade recibía habitualmente entre 14.000 y 22.000 de estos alumnos por año. Durante el curso 2025-2026, la cifra descendió a unos 3.200.

La disminución contribuyó al cierre, fusión o reconversión de nueve escuelas. El plan afectó a Parkway Elementary, Rainbow Park Elementary, Phillis Wheatley Elementary, Lenora B. Smith Elementary, Miami Springs Middle, Pine Villa Elementary, Richmond Heights Middle, Mandarin Lakes K-8 y R.R. Moton Elementary.

Miami Springs Middle, por ejemplo, quedó integrada con Miami Springs Senior High para crear una academia que atiende desde sexto hasta duodécimo grado. Richmond Heights Middle pasó a formar parte de un centro de sexto a duodécimo, mientras otros alumnos fueron reasignados a escuelas cercanas.

Las autoridades presentan estas consolidaciones como una forma de concentrar maestros, programas y recursos en planteles con mayor ocupación. Para las familias afectadas, sin embargo, el proceso implica nuevas rutas de transporte, cambios de compañeros y la desaparición de escuelas vinculadas durante años con sus vecindarios.

La incertidumbre migratoria representa otra preocupación. El distrito mantiene contacto especial con escuelas de comunidades haitianas ante la terminación del Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. Funcionarios escolares temen que algunas familias eviten matricular a sus hijos, se muden o abandonen el país.

Las escuelas públicas deben admitir a los menores que residan en su jurisdicción, sin importar la situación migratoria de sus padres.

Imagen referencial. GOOGLE IMAGEN AI

Broward pierde más alumnos de los proyectados

El panorama parece todavía más difícil en Broward. El distrito recibió el lunes a unos 180.000 estudiantes en los planteles que administra directamente, pero registró 11.000 alumnos menos que durante el primer día del curso anterior.

La caída sorprendió a las autoridades porque las proyecciones calculaban una pérdida cercana a 5.000 estudiantes. La diferencia entre el pronóstico y la asistencia inicial fue de aproximadamente 6.000 alumnos.

El superintendente Howard Hepburn estimó que una disminución de 11.000 estudiantes podría representar alrededor de $100 millones menos en fondos. La cifra todavía es preliminar. Broward publicará el 14 de septiembre un informe más completo, con datos sobre niveles escolares, grupos estudiantiles y distribución geográfica.

Las escuelas charter tampoco escaparon a la tendencia: reportaron cerca de 2.100 alumnos menos que en el comienzo del año anterior. Ese dato indica que la reducción no consiste únicamente en un traslado desde las escuelas administradas por el distrito hacia planteles charter. También refleja cambios demográficos, migración interna y salida de familias del condado.

Broward había perdido más de 37.000 estudiantes durante la última década y mantenía aproximadamente 50.000 asientos escolares vacíos. Para responder a esa realidad, la Junta Escolar cerró seis planteles: Sunshine Elementary, Panther Run Elementary, Palm Cove Elementary, North Fork Elementary, Plantation Middle y Seagull Alternative High.

Palm Beach: unos 10.000 alumnos menos en dos años

El distrito escolar de Palm Beach perdió cerca de 7.000 estudiantes durante el curso anterior y proyecta una reducción adicional de 2.900 en el nuevo periodo. Si se confirma el pronóstico, la disminución acumulada se acercará a 10.000 alumnos en solamente dos años.

El superintendente Mike Burke calculó que esa caída equivale a unos $100 millones menos en el presupuesto del distrito.

“El presupuesto y la matrícula avanzan de la mano”, explicó Burke. “Recibimos fondos por estudiante y, cuando baja la matrícula, baja el dinero”.

Los efectos ya alcanzaron la plantilla laboral. Palm Beach eliminó 76 puestos de asistentes de centros de medios escolares. Estos empleados colaboraban con la organización de bibliotecas, el préstamo de libros y la atención de estudiantes, lo que permitía que los especialistas de medios dedicaran más tiempo a actividades educativas.

El distrito también tuvo que buscar $28 millones adicionales en recortes para financiar un aumento salarial recurrente de 3,5% para los maestros. Las cifras más confiables de matrícula estarán disponibles después del undécimo día de clases.

¿Una crisis que no desaparecerá pronto?

La reducción de la natalidad anticipa que el problema podría extenderse durante varios años. Con menos niños en edad escolar, los primeros grados reciben grupos más pequeños, una tendencia que después avanza hacia las escuelas intermedias y secundarias.

A esto se suma el costo de la vivienda. Maestros, trabajadores jóvenes y familias con hijos encuentran cada vez más dificultades para permanecer en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Cuando esas familias se trasladan, los distritos pierden estudiantes y personal potencial.

La expansión de las becas estatales también ha cambiado el mercado educativo. Florida permite que las familias soliciten fondos públicos para escuelas privadas sin restricciones generales de ingresos. Los distritos compiten ahora no solo entre ellos y con las escuelas charter, sino también con instituciones privadas y modalidades de educación en el hogar.

Las decisiones que vienen serán difíciles. Mantener abiertas escuelas con cientos de espacios vacíos consume recursos que podrían destinarse a maestros, programas y seguridad. Cerrarlas, en cambio, afecta la estabilidad de los niños y debilita vínculos comunitarios construidos durante generaciones.