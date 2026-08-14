Miami-Dade busca cubrir 150 plazas para reforzar presencia policial en vecindarios

MIAMI. - La Oficina del Sheriff de Miami-Dade necesita contratar 150 agentes para ampliar los patrullajes, mejorar los tiempos de respuesta y atender las prioridades de seguridad expresadas por los residentes del condado.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz confirmó la existencia de esas plazas vacantes al presentar los resultados de una encuesta realizada entre 3.238 residentes verificados de Miami-Dade.

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El estudio muestra una relación favorable entre la comunidad y la agencia: cerca de 70% de los participantes expresó un nivel de confianza alto o muy alto en la Oficina del Sheriff. Más de 76% considera que su trabajo contribuye positivamente a la seguridad y la calidad de vida, mientras otro 70% señaló que los agentes tratan a las personas con respeto y justicia.

Sin embargo, los residentes también identificaron áreas que necesitan atención. Un 77% solicitó respuestas más rápidas cuando ocurre una emergencia y 64% dijo que le gustaría observar más agentes en los vecindarios, las escuelas y los eventos comunitarios.

“Setenta por ciento de la comunidad expresó una confianza alta o muy alta en la Oficina del Sheriff”, señaló Cordero-Stutz tras destacar los resultados de la medición.

Escuelas y vecindarios entre las prioridades

La protección de niños y escuelas ocupó el primer lugar entre las preocupaciones de los encuestados. Después aparecieron en el estudio la reducción de los delitos violentos y la rapidez de la respuesta policial.

Algunos participantes también mencionaron infracciones de tránsito que, en su opinión, pasan inadvertidas. Entre los sectores señalados figuran áreas próximas a la Calle Ocho del suroeste y la calle 12 del noroeste.

Cordero-Stutz reconoció que la conducción agresiva representa un problema en distintas partes del condado y aseguró que las zonas identificadas reciben atención preventiva.

“Están absolutamente en lo correcto: las personas conducen de manera agresiva”, afirmó la sheriff.

La falta de personal puede dificultar el aumento de patrullajes solicitado por los residentes. El salario inicial de un agente de la Oficina del Sheriff supera ligeramente los $66.000 anuales, pero otras agencias policiales del sur de Florida ofrecen remuneraciones o beneficios que pueden resultar más atractivos.

Cordero-Stutz indicó que busca fondos para contratar nuevos agentes y conservar a los que ya trabajan en la institución. Cubrir las 150 plazas permitiría distribuir más personal entre patrullaje, respuesta a emergencias y otras funciones operativas.

Una agencia nueva para muchos residentes

La encuesta también reveló cierta confusión sobre las funciones de la Oficina del Sheriff. Solamente 27% de los participantes afirmó comprender claramente la diferencia entre esta agencia y los departamentos municipales de policía.

La Oficina del Sheriff atiende principalmente las áreas no incorporadas de Miami-Dade y también desarrolla funciones de alcance condal. Las ciudades, por su parte, cuentan con departamentos policiales propios o contratan servicios con otra agencia.

La investigación considera que existe una brecha de comunicación, pero no de confianza. Por ese motivo, la institución prevé impulsar actividades educativas y encuentros que permitan explicar mejor sus responsabilidades.

“Nuestra comunidad quiere vecindarios seguros, agentes visibles y una mejor comprensión de los servicios que ofrecemos”, expresó Cordero-Stutz. “Escuchamos claramente ese mensaje”.

La líder policial también manifestó preocupación por los recursos disponibles para la seguridad pública ante propuestas que podrían reducir los ingresos procedentes de los impuestos sobre la propiedad.