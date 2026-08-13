Acuerdos del diálogo: ¿Es el fin del chavismo o tendrá capacidad de metamorfosis y jugar papel de oposición?

l presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez (derecha), posa junto a la exdiputada opositora Dinorah Figuera durante una fotografía oficial previa al inicio del proceso de diálogo político de Venezuela, en el Centro de Convenciones del sector La Carlota, municipio Sucre, Caracas, el 6 de agosto de 2026

La representante de la oposición de Venezuela, Dinorah Figuera, firma un acuerdo junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (a la derecha), después de una reunión en Caracas el 12 de agosto de 2026.

CARACAS -- Este 12 de agosto, culminó la primera etapa de la mesa de negociación que llevan adelante el oficialismo y la oposición en Venezuela, la cual se instaló oficialmente el 6 de agosto, luego de un intento fallido el 1 de agosto.

Los acuerdos fueron anunciados al país tanto por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como por Dinorah Figuera, por el lado de la oposición.

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Lo convenido fue: atención a los afectados por los terremotos del 24 de junio y para ello, se harán gestiones para que el Reino Unido le devuelva a Venezuela, unas 31 toneladas de oro, cuyo valor se calcula en $ 4.000 millones y por el otro lado, la renovación total del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los venezolanos reciben los acuerdos entre expectativas positivas y desconfianza dado que otros espacios de diálogo con los mismos actores resultaron un fracaso, por el incumplimiento del régimen a lo convenido.

Superada ya esta primera etapa, han surgido disímiles interpretaciones tanto de aceptación de lo acordado y con una mirada positiva como otras que, por el contrario, demuestran insatisfacción.

¿Qué hace que algunos analistas y políticos tengan optimismo con esta mesa de negociación?

La respuesta a la interrogante está en el tutelaje de Estados Unidos que ha visto con beneplácito que tanto el chavismo como la oposición por fin se sienten en una misma mesa a negociar la reinstitucionalización de Venezuela.

Han pasado siete meses desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y los trasladó a una prisión en Nueva York, donde están acusados de varios delitos, entre ellos el narcotráfico. El inicio del juicio de la pareja está programado para junio de 2027.

¿Qué viene?

Para los analistas y políticos en el espectro de lo positivo, ya se está a un paso de la tan anhelada transición política en el país suramericano, gracias al esfuerzo de EEUU.

Qué se espera como conclusión de esta primera etapa:

Recuperación de los activos de Venezuela en el exterior y con la garantía de la supervisión externa de que los recursos no serán malbersados.

Reforma de Ley del Tribunal Supremo de Justicia y con ello, se tendrá a la larga un poder Judicial independiente.

Una nueva integración del Comité de Postulaciones Judiciales, que no obedecerá solo al oficialismo, sino que también habrá representantes de la oposición y la sociedad civil venezolana.

Sustitución de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Estos acuerdos hacen a algunos analistas, afirmar que la Asamblea Nacional que preside Jorge Rodríguez quedará sin competencia para escoger a los integrantes del Poder Judicial e intervenir en la designación de los demás poderes del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Y, que, la función legislativa para estos temas de vital trascendencia quedará en manos de la mesa de negociación.

El tiempo es el que dirá si los acuerdos se cumplieron o no. Figuera calcula que para fin de año ya estará resuelto lo del TSJ como lo del CNE.

Se entiende que es la integración de ambos organismos, pero realmente no se ha detallado hasta dónde se llegará a partir del trabajo que, de acuerdo con Figuera, comienza este mismo mes de agosto.

Este 15 de agosto, el Parlamento toma su receso constitucional hasta el 15 de septiembre, el cual puede ser interrumpido si se convoca a sesiones extraordinarias.

Seguro, este tiempo lo utilizará la mesa de negociación para adelantar el trabajo legislativo en cuanto a las reformas de leyes necesarias para que se instauren en Venezuela tanto un nuevo TSJ como un CNE.

De darse una integración equilibrada del TSJ, los analistas consideran que será el avance democrático más importante de estos últimos 27 años en Venezuela.

De configurarse este nuevo rostro institucional en el país suramericano, surge la interrogante: ¿es el fin del chavismo? O ¿tendrá capacidad de metamorfosis para pasar a jugar el papel de oposición en Venezuela?

FUENTE: Con información de ejidonoticias