Pero en fin. Miguel Mario ha llamado a esta marcha que aseguran será tan grande que la prensa oficial dice que asistirán entre 500 a 600 mil habaneros. Bueno, yo no dudo que irá mucha gente, pero esa cifra se me hace imposible. Y les voy a decir por qué. Porque eso es mentira, la matemática no da. Los detalles a continuación en Juan Juan Al Medio.