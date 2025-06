Hialeah: Tundidor va por la alcaldía para menos impuestos y más servicios

MIAMI. – Jesús Tundidor, actual concejal de Hialeah y candidato oficial a la alcaldía en las elecciones de noviembre, aseguró que su motivación principal no es la política, sino el compromiso con la ciudad que lo vio nacer, crecer y donde ahora cría a sus tres hijas.

En entrevista exclusiva con DIARIO LAS AMÉRICAS, el candidato expuso su visión de futuro, la urgencia de resolver el problema del agua, la necesidad de reestructurar los servicios municipales, se refirió a su política de vivienda asequible, y cómo planea enfrentar los retos económicos sin subir los impuestos. También abordó un tema sensible: la demanda legal de su familia contra el municipio, como resultado de lo que califica como represalia política.

“Familia, sacrificio y lucha”

Tundidor explicó que su decisión de postularse a la alcaldía no fue improvisada. "Esta no es una decisión que se toma a la ligera. Es una responsabilidad enorme. Hialeah no es cualquier ciudad. Aquí es un alcalde fuerte que tiene el control total de la administración", afirmó.

Aunque reconoció que su amigo, el comisionado condal René García, podría estar también en la contienda, Tundidor sostuvo que no puede esperar indefinidamente. “Si la próxima semana René decide que quiere postularse para alcalde en firme, entonces hay que tener una conversación. Este es el momento correcto. Lo dejé todo en la mano de Dios”.

Vocación de servicio

Este ejecutivo de un plan de salud de Florida asegura que por vocación dedica entre 30 y 40 horas semanales a labores comunitarias. "No necesito la política para vivir. Si mi carrera pública termina como alcalde de Hialeah, me sentiré en paz", afirmó.

Su vocación de servicio asegura, no viene del cálculo político ni de la ambición personal. “Lo hago por esta ciudad. Aquí mi madre empezó de cero, me crio sola. Aquí estoy criando a mis hijas. Esta ciudad me lo ha dado todo”, declaró el candidato licenciado en Ciencias Políticas en la FIU y posee un Máster en Administración de Empresas con especialización en atención médica.

DSCN5886.JPG Jesús Tundidor, en el pleno de Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Historia y resiliencia

Cuando escucha el nombre de su ciudad, Tundidor piensa en los abuelos que "emigraron desde Cuba con miedo", pero llenos de esperanza. “En esa generación que vino sin nada y construyeron un futuro. Eso es Hialeah: valentía, trabajo duro y amor por la familia. Los tiempos difíciles no duran, la gente fuerte sí", afirmó.

Visión y retos

Los problemas que enfrenta Hialeah, según el concejal, no son distintos a los de muchas ciudades del país: “El costo de vida, la vivienda, el acceso a servicios. La gente aquí quiere calidad de vida como en Coral Gables o Cutler Bay, pero teneos menos recursos”, sostuvo.

Y ejemplificó: “Mientras Coral Gables recauda más de 130 millones de dólares en impuestos a la propiedad, Hialeah recauda 109 millones, y tiene cinco veces más población”.

Ante este panorama, dijo haber impulsado mecanismos alternativos para generar ingresos sin subir impuestos. Uno de sus mayores logros, dijo, fue implementar nuevas tasas de impacto a los desarrolladores. “Esa ordenanza genera más de tres millones de dólares al año. No afecta el bolsillo del residente común y sí fortalece las infraestructuras”.

Servicios y decisiones difíciles

Tundidor defiende la continuidad de servicios municipales como el transporte gratuito, que considera vital para residentes de bajos ingresos. "Muchas personas no tienen carro. Caminan millas para llegar al trabajo. El trolley gratuito es una ayuda real, y retirarlo perjudicaría a los que más lo necesitan", aseguró. Sin embargo, reconoció que la ciudad enfrenta una tensión creciente entre mantener servicios y la limitación de ingresos. Tarde o temprano, "Hialeah deberá tomar decisiones difíciles: o reduce servicios o encuentra nuevas fuentes de ingreso, sin subir impuestos”. “Ese es el reto que enfrentar el próximo alcalde, señaló.

Vivienda asequible

Una de las iniciativas más emblemáticas de su gestión es haber patrocinado una ordenanza para vivienda asequible, fruto de un año de trabajo en una “task force” que él lideró. “Creamos incentivos, como el aumento del límite de densidad a aquellos desarrollos que asignen un porcentaje de las unidades construidas al alquiler asequible”, en paralelo creó un fondo que se alimenta con aportes privados, para ayudar al alquiler de personas necesitadas.

El Fondo Fiduciario para Viviendas Asequibles, ideado por Tundidor, establece que los promotores participantes en la iniciativa que no deseen asignar el 15% de sus unidades para residentes con el 60% del ingreso medio del área (AMI) deberán pagar al fondo 30.000 dólares por unidad no aportada. Este fondo, financiado exclusivamente por el sector privado, se usará para ofrecer asistencia temporal de alquiler a familias trabajadoras en situación de necesidad. "Así cumplimos nuestra promesa de no usar ni un solo dólar del contribuyente para este programa”, destacó.

En este contexto, el candidato a la alcaldía adelantó que ya hay al menos un proyecto en negociación, que podría ofrecer unas 100 unidades asequibles en un gran desarrollo mixto.

Ordenanzas y firmeza

Según Tundidor, él no rehúye los temas complejos. En su portafolio de logros está haber patrocinado la legislación para limitar el uso ilegal de tráileres como viviendas, y la reforma para crear nuevas tasas de impacto para desarrolladores, haber promovido una ordenanza para combatir el tráfico humano mediante regulaciones más estrictas a moteles, y la creación de un comité encargado de supervisar los Assisted Living Facilities (ALF) y en los Nursing Homes durante la pandemia. "No le huyo a los problemas. Si hay que enfrentar a un desarrollador, lo hago. Si hay que regular negocios que fomentan el delito, lo hago. Siempre he estado en la calle, con la gente, solucionando problemas", aseguró.

IMG_2809.JPG Jesús Tundidor patrocinó la ordenanza para limitar el uso ilegal de tráileres en Hialeah. CESAR MENENDEZ DLA

Agua: sistema insostenible

Tundidor tampoco teme hablar abiertamente de una posible solución radical para proteger el bolsillo de los residentes de Hialeah: eliminar el Departamento de Agua y trasladar esa función al condado de Miami-Dade.

“Estoy escuchando el problema del agua desde que era niño”.

"Hialeah es un intermediario entre el Condado y el consumidor. Miami-Dade, cada año, nos sube el costo del agua que nos vende, pero nosotros no lo repercutimos en el consumidor. El modelo es insostenible”, indicó.

“No entiendo por qué tenemos que ser intermediarios”, se preguntó y propuso una solución estructural: “Formar un comité de expertos para estudiar cómo reducir el costo del agua y, si es necesario, cerrar el Departamento y que sus funciones las asuma el Condado. No se trata de asegurar control político, se trata del bienestar del pueblo”.

Rendición de cuentas

Aunque en un principio se oponía a la idea de la división de la ciudad en distritos, Tundidor afirmó creer que el crecimiento poblacional hace necesario debatir esa opción. "Un sistema por distritos podría mejorar la representación y la rendición de cuentas. Es hora de explorarlo seriamente”, indicó.

Demanda legal

El concejal candidato a alcalde no evadió el tema de la demanda presentada por su padre y su hermano contra el municipio, tras el cierre de su negocio en 2019 en lo que considera fue una represalia política. Tundidor aseguró que, si es electo alcalde, se recusará de cualquier decisión relacionada con la demanda. Sin dar muchos datos, “porque hay un juicio pendiente”, Tundidor afirmó que el allanamiento del local de su familia fue un acto de represalia política del exalcalde Carlos Hernández. Asegura que su familia solo busca justicia “Este es el país más grande del mundo. Si una persona es víctima de un abuso, puede buscar la justicia en las cortes”, dijo.

Seguridad y delito

En este contexto, en 2021, Tundidor patrocinó una ordenanza para endurecer los controles sobre moteles en zonas de Okeechobee, como parte de un esfuerzo para combatir el tráfico humano. "Soy padre de tres hijas, y no quiero ese peligro en nuestra comunidad. Vamos a seguir luchando para que Hialeah sea la ciudad más segura del condado”.

Rivalidades y contrastes

Sin mencionar nombres de rivales políticos, el candidato criticó a quienes hacen política con escándalos. “No me interesan los shows. Me interesa trabajar. Antes de votar por mí, chequeen mi récord. Mientras otros buscan cinco minutos de fama, yo llevo cinco años dando resultados”, dijo en posible alusión, aparentemente, al también candidato Bryan Calvo.

Trayectoria que mostrar

Al argumentar por qué considera que debe ser el próximo alcalde de Hialeah, dijo:” Enfrento los problemas, no me escondo. Patrociné reformas difíciles, como crear nuevas tarifas de impacto a las constructoras, y la ordenanza contra los tráileres, fui el primero en repartir comida durante la pandemia, busqué solución a las viviendas asequibles, cree el comité, asistí a las discusiones, y patrociné la ordenanza. Mi legado no es retórica, es acción constante. Cuando yo sea alcalde, multiplicaré esos esfuerzos”, prometió.

La Hialeah de Tundidor

El concejal visualiza una ciudad moderna, competitiva, pero fiel a sus raíces. "Hay que atraer empresas como Amazon o Google, mejorar la infraestructura y el transporte, sin perder la esencia que nos define. Debemos prepararnos para los próximos 100 años, sin olvidar de dónde venimos. Esa es mi visión".

El pasado 18 de junio, Tundidor formalizó su postulación a la alcaldía, tras entregar la documentación necesaria en la oficina del secretario municipal. Pero, antes de llegar a la silla del alcalde municipal, deberá derrotar en las urnas al exconcejal Calvo y no se descarta que también se vea la cara con la actual alcaldesa interina Jackie García-Roves.

