MIAMI.- En una nueva entrega de El Podcast de las Américas, la exvoleibolista cubana Yaima Ortíz repasó su recorrido desde el deporte amateur en Cuba hasta las ligas profesionales de Europa y su actual etapa de emprendimiento y labor comunitaria en Miami.

Hija de los exseleccionados nacionales de baloncesto Matilde Charro y Lázaro Ortíz, la deportista recordó que se inclinó por el voleibol a los siete años en la escuela primaria Miguel Enríquez antes de ingresar en la EIDE Mártires de Barbado y luego en el centro nacional Cerro Pelado. En esa etapa observaba la exigencia de las Morenas del Caribe y posteriormente integró la selección cubana que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Tras salir del equipo nacional después de los Juegos Olímpicos de 2008 y cumplir la sanción de dos años que se aplicaba entonces a quienes dejaban la selección, inició su trayectoria fuera de la isla. Tuvo una experiencia en el modelaje en Chile y luego compitió profesionalmente en clubes de Rusia, donde fue campeona con el Dinamo de Moscú, además de jugar en Italia, Azerbaiyán y Turquía.

Al comparar el sistema deportivo en Cuba con el profesionalismo en el exterior, afirmó que la principal diferencia radica en la libertad económica y en la autonomía personal. Asimismo, relató que en Estambul formó su familia antes de establecerse en Miami, ciudad desde la cual impulsa proyectos de diseño, iniciativas a través de la plataforma Nexora y programas de apoyo comunitario.