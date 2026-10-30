viernes 30  de  octubre 2026
EPISODIO

Carlos Blanco analiza en El Podcast de las Américas los errores que permitieron la llegada del chavismo

El analista también abordó la tragedia humanitaria de la diáspora venezolana y la calificó de un desgarramiento del tejido social que mantiene a más de un tercio de la población fuera de sus fronteras

El analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco

El analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco

Por ANDREINA PÉREZ

MIAMI.- Durante su participación en El Podcast de las Américas, el analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco, reflexionó sobre el profundo deterioro institucional que enfrenta la nación sudamericana y señaló que las élites políticas y económicas del pasado subestimaron el peligro del ascenso del chavismo, ignorando las advertencias formuladas en su momento por el expresidente Carlos Andrés Pérez.

Blanco recordó que durante la administración de Pérez se impulsaron transformaciones estructurales fundamentales para el país, destacando el proceso descentralizador de 1989 que permitió la elección directa de gobernadores y alcaldes para acercar el poder a los ciudadanos. Sin embargo, lamentó que sectores de la dirigencia tradicional y del empresariado prefirieran mantener viejos privilegios vinculados a la renta petrolera estatal en lugar de respaldar las reformas modernizadoras.

Lee además
La periodista y comunicadora Adriana Navarro en el nuevo episodio de el Podcast de las Américas. 
NUEVO EPISODIO

Adriana Navarro analiza su trayectoria en El Podcast de Las Américas
La candidata al Congreso estatal por el distrito 113, Gloria Romero Roses. 
EPISODIO

Candidata Gloria Romero Roses repasa su trayectoria y propuestas para Florida en El Podcast de Las Américas

El analista también abordó la tragedia humanitaria de la diáspora venezolana y la calificó de un desgarramiento del tejido social que mantiene a más de un tercio de la población fuera de sus fronteras. No obstante, destacó que esta misma comunidad dispersa por el mundo se ha convertido en una red global de embajadores de una patria dolida que internacionaliza la causa democrática.

De cara al futuro político, Blanco reafirmó el liderazgo de María Corina Machado y el respaldo ciudadano hacia un cambio institucional definitivo y subrayó la importancia de construir una nueva etapa republicana apoyada en la experiencia de veteranos y el empuje de las nuevas generaciones para reconstruir desde los cimientos el aparato del Estado.

Temas
Te puede interesar

Lilo Vilaplana en "El Podcast de Las Américas", casi 30 años de exilio y cine contra la dictadura cubana

Binance confirma ciberataque que compromete fondos por 6,300 millones de dólares

EEUU informa inicio de plan para modernizar centrales claves para sistema eléctrico de Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El expresidente demócrata Barack Hussein Obama hace campaña junto al candidato demócrata al Senado por Michigan, el musulmán Abdul El-Sayed (izquierda).  
Análisis

Mientras EEUU duerme, el islamismo lo destruye desde dentro

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU. 
MIGRACIÓN

Trump impone sanciones a más de 15 personas vinculadas a organización de caravanas migrantes hacia EEUU

El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, el 12 de agosto de 2026
SEGURIDAD

Presidente de Colombia ordena militarizar ciudad fronteriza con Venezuela tras ola de violencia

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce durante una sesión de práctica del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el Circuito de la ciudad de Bakú, el 19 de septiembre de 2025. 
MOTORES

Franco Colapinto reconoce que la Formula 1 ha unido a los latinos: "Es algo que no ves en otro deporte"

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren

Te puede interesar

Aviones de combate militares estadounidenses se encuentran en la plataforma del aeropuerto José Aponte de la Torre —anteriormente Estación Naval Roosevelt Roads—, en Ceiba, Puerto Rico, el 3 de enero de 2026.
DECLARACIONES

Base de Puerto Rico serviría de apoyo para acción de EEUU en Cuba, según medio puertorriqueño

Por ANDREINA PÉREZ
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a TP-Link.
OPERATIVOS

Casi 300 arrestados en Florida por abuso sexual de menores y trata de personas

Imagen de una de las refinerías de Exxon Mobile en Texas, EEUU.
RESULTADOS

Gigantes petroleras de EEUU aumentan sus ganancias por la guerra en Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
DIPLOMACIA

Rubio recibe en Atlanta a los ministros de exteriores del G20

Centro de votación habilitado en la Biblioteca Kendale Lakes, en 15205 SW 88th Street.
ELECCIONES 2026

Miami-Dade entra en la recta final del voto anticipado: dónde están los 28 centros y hasta cuándo abren