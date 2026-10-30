Carlos Blanco analiza en El Podcast de las Américas los errores que permitieron la llegada del chavismo

MIAMI.- Durante su participación en El Podcast de las Américas, el analista y estrecho colaborador de las fuerzas democráticas venezolanas, Carlos Blanco, reflexionó sobre el profundo deterioro institucional que enfrenta la nación sudamericana y señaló que las élites políticas y económicas del pasado subestimaron el peligro del ascenso del chavismo, ignorando las advertencias formuladas en su momento por el expresidente Carlos Andrés Pérez.

Blanco recordó que durante la administración de Pérez se impulsaron transformaciones estructurales fundamentales para el país, destacando el proceso descentralizador de 1989 que permitió la elección directa de gobernadores y alcaldes para acercar el poder a los ciudadanos. Sin embargo, lamentó que sectores de la dirigencia tradicional y del empresariado prefirieran mantener viejos privilegios vinculados a la renta petrolera estatal en lugar de respaldar las reformas modernizadoras.

El analista también abordó la tragedia humanitaria de la diáspora venezolana y la calificó de un desgarramiento del tejido social que mantiene a más de un tercio de la población fuera de sus fronteras. No obstante, destacó que esta misma comunidad dispersa por el mundo se ha convertido en una red global de embajadores de una patria dolida que internacionaliza la causa democrática.

De cara al futuro político, Blanco reafirmó el liderazgo de María Corina Machado y el respaldo ciudadano hacia un cambio institucional definitivo y subrayó la importancia de construir una nueva etapa republicana apoyada en la experiencia de veteranos y el empuje de las nuevas generaciones para reconstruir desde los cimientos el aparato del Estado.