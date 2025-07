Aleska Génesis lanza advertencia a Telemundo tras la llegada de Luca Onestini

MIAMI.- La modelo y empresaria venezolana Aleska Génesis expresó su inconformidad con Telemundo tras la llegada de su expareja, Luca Onestini , como conductor invitado a los programas de la cadena. A través de un video difundido en redes sociales, Aleska anunció que no participará en las emisiones de esta semana, dejando en claro que no desea seguir alimentando la polémica sobre su reciente ruptura sentimental.

“Yo no voy a ir mañana a seguirles dando tarima al circo que han montado”, expresó con firmeza. “Prefiero dar un paso hacia atrás y no ir. Prefiero ir después, cuando me llamen, y solamente para conducir. Basta de darle foco a otras cosas y a otra gente”, agregó.