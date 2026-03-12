Liberación de 51 presos en Cuba tras gestiones con el Vaticano: ¿antesala de una negociación?

MIAMI .— El régimen cubano anunció la noche de este jueves que liberará en los próximos días a 51 personas que cumplen condenas en cárceles de la isla, una decisión que La Habana atribuyó a gestiones sostenidas con el Vaticano y al diálogo mantenido entre ambas partes en semanas recientes, encuentro en el que el canciller cubano Bruno Rodríguez encabezó la delegación de la isla.

La información fue divulgada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) , en el que el gobierno señaló que la medida responde al “espíritu de buena voluntad” y a las históricas relaciones de comunicación entre el Estado cubano y la Santa Sede en torno a procesos de revisión de personas privadas de libertad.

Según la declaración oficial, los beneficiados son reclusos que han cumplido parte de sus sanciones y han mantenido una conducta considerada favorable dentro del sistema penitenciario. Aunque no especifican si se refieren a reos comunes o prisioneros de conciencia.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre sus identidades ni sobre los delitos por los cuales fueron condenados.

Tampoco se ha precisado si entre los excarcelados se encuentran prisioneros políticos como Luis Manuel Otero Alcántara o Mikel “obsorbo” Castillo, un punto que previsiblemente generará atención entre organizaciones de derechos humanos y sectores del exilio cubano.

El comunicado añade que la decisión coincide con la cercanía de las celebraciones religiosas de Semana Santa, un período en el que en ocasiones anteriores el régimen cubano ha adoptado medidas de excarcelación o beneficios penitenciarios.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el propio gobierno, desde 2010 han sido beneficiados con indultos 9.905 reclusos en Cuba, mientras que en los últimos tres años unas 10.000 personas sancionadas a privación de libertad habrían recibido distintos beneficios legales que permitieron su excarcelación anticipada.

El anuncio se produce en medio de un escenario de creciente tensión social en la isla, marcado por la crisis energética, el deterioro de las condiciones de vida y recientes manifestaciones en distintos puntos del país, factores que han vuelto a colocar la situación de los derechos humanos en Cuba en el centro del debate internacional.

De acuerdo con informes de la organización de derechos humanos Prisoners Defenders, más de un millar de personas permanecen actualmente encarceladas en Cuba por motivos políticos o de conciencia, muchas de ellas detenidas tras las protestas del 11 de julio de 2021 y otros episodios de inconformidad social ocurridos en los últimos años.

En ese contexto, la liberación anunciada por el régimen podría interpretarse como un gesto con propósitos diplomáticos, destinados a aliviar presiones internacionales y a abrir espacios de interlocución, aunque analistas señalan que el verdadero alcance de la medida dependerá de si entre los excarcelados figuran prisioneros políticos y de si este movimiento forma parte de un proceso de negociación más amplio, en el que Washington juega un papel preponderante.