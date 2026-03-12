jueves 12  de  marzo 2026
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal.&nbsp;

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz "debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 

EFE/ Abedin Taherkenareh

TEHERÁN.- En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la República Islámica, Mojtaba Jameneí mostró este jueves un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

Lee además
La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.   
CONFLICTO BÉLICO

Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"
Unión Europea, imagen referencial
CONFLICTO

Unión Europea acuerda nuevas sanciones contra el régimen de Irán por la feroz represión

El tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra la República Islámica.

Mojtaba Jameneí es hijo del anterior líder supremo, Alí Jameneí, que fue asesinado en el primer día de los ataques de EEUU. e Israel. El nuevo dirigente, que no ha sido visto en público desde su elección el domingo pasado, amenazó a las bases de Estados Unidos en la región, de las que aseguró que serán "inevitablemente" atacadas.

Por ello, advirtió a los países vecinos que acogen esas instalaciones militares que deben tomar una decisión acerca de ello: "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible".

En su opinión, la afirmación de que Estados Unidos quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio "no ha sido más que una mentira".

Jameneí aseguró que busca relaciones cálidas y constructivas con sus 15 países vecinos y mantuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en la guerra estaban dirigidos a las bases de Estados Unidos y no contra sus territorios.

"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y sólo estamos atacando bases e inevitablemente continuaremos haciéndolo", sostuvo.

Mojtaba Jameneí aseguró que se enteró por la televisión estatal de su elección como nuevo líder supremo de la República Islámica por la Asamblea de Expertos el domingo, en el que supone el tercer líder en los 47 años de vida de la República Islámica tras Alí Jameneí y Ruholá Jomeiní.

"Para mí, ocupar el lugar de dos grandes líderes, el gran Jomeiní y el mártir Jameneí, es una tarea difícil", reconoció.

Mojtaba Jameneí fue elegido líder supremo el domingo tras la muerte de su padre Alí Jameneí en ataques israelíes y estadounidenses tras gobernar el país con puño de hierro durante 36 años.

Además de su padre, murieron su madre, su mujer y un hijo en los ataques que comenzaron el sábado 28 de febrero y que continúan hasta ahora.

El nuevo líder resultó herido en las piernas en esos ataques, informó el miércoles el diario The New York Times, que cita fuentes oficiales iraníes e israelíes, un extremo que fue negado desde Teherán.

Mojtaba Jameneí aseguró que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra un colegio en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense fue responsabilidad de Estados Unidos.

"La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución", dijo respecto a su padre.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

Temas
Te puede interesar

Irán advierte de una "guerra de desgaste" a EEUU y a Israel

Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"

Trump dice que Irán no debería ir al Mundial por su "propia seguridad"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Fuertes explosiones sucedieron en Teherán el día 12° de la ofensiva de EEUU e Israel. AFP
CONFLICTO BÉLICO

Irán advierte de una "guerra de desgaste" a EEUU y a Israel

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Te puede interesar

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
CASA BLANCA

Trump: "Detener el imperio del mal de Irán importa más que los precios del petróleo"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Cuántos pies cuadrados puedes comprar en Miami con 400K
APENAS RINDE

Miami entre las ciudades donde $400,000 compran menos espacio de vivienda

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
HOMENAJE

Senado de Florida aprueba bautizar autopista con el nombre del presidente Donald Trump

Senador republicano Rick Scott.
DEMOCRACIA

Senador Rick Scott prevé elecciones "libres y justas" en Venezuela en un año

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Ordenan a Kanye West pagar 140.000 dólares en demanda por renovación de su mansión