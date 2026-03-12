jueves 12  de  marzo 2026
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

El 2 de marzo Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel, para vengar, según dijo, el asesinato dos días antes de Alí Jamenei, líder supremo iraní y gran apoyo del partido-milicia libanés.

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.

AFP.

JERUSALÉN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró este jueves que ordenó al ejército prepararse para "expandir" las operaciones en Líbano, donde su país lucha contra el movimiento armado proiraní Hezbolá en uno de múltiples frentes de la guerra en Oriente Medio.

"El primer ministro [Benjamin Netanyahu] y yo hemos dado instrucciones al ejército israelí para que se prepare para expandir las operaciones en Líbano y restablecer la tranquilidad y la seguridad en las comunidades del norte", afirmó Katz en un comunicado.

"Advertí al presidente de Líbano [Joseph Aoun] que si el gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio e impedir que Hezbolá amenace a las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos", dijo Katz en una evaluación de la situación, según el boletín de su ministerio.

Este jueves, el ejército israelí aseveró que Hezbolá llevó a cabo la pasada noche, "de manera simultánea" con Irán, su ataque más importante contra suelo israelí desde el inicio de esta guerra el 28 de febrero.

"Anoche, Hezbolá coordinó un ataque simultáneo con Irán, lanzando cohetes y drones contra ciudades y localidades de todo Israel. Las cifras dan cuenta de unos 200 cohetes y de unos 20 drones", declaró a la prensa el portavoz israelí Nadav Shoshani, teniente coronel.

"Todo ello se combinó con misiles balísticos lanzados desde Irán al mismo tiempo", añadió el portavoz.

Según dijo, fue el "lanzamiento de misiles más importante de Hezbolá" desde que comenzó la campaña israeloestadounidense contra Irán el 28 de febrero, si bien sólo hubo "dos o tres impactos directos" de esos proyectiles en tierra.

Hezbolá se sumó a esta guerra el 2 de marzo, lanzando proyectiles contra Israel, para vengar, según dijo, el asesinato dos días antes de Alí Jamenei, líder supremo iraní y gran apoyo del partido-milicia libanés.

Según cifras oficiales, los múltiples ataques de Israel en el sur, en Beirut y en el este del país han causado en Líbano más de 680 muertos y obligado a desplazarse a unas 800.000 personas.

Desde el inicio de este nuevo conflicto, Israel ha concentrado tropas en su frontera con Líbano, y su ejército ha avanzado en varias localidades del sur de ese país.

FUENTE: Con información de AFP

