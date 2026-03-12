jueves 12  de  marzo 2026
Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda

El proyecto de ley debe aún ser aprobado en la Casa de Representantes, donde no tiene el camino despejado

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda que apunta a impulsar la construcción de casas accesibles.

El proyecto debe aún ser aprobado en la Casa de Representantes, donde no tiene el camino despejado.

Con las elecciones de medio término de noviembre acercándose, demócratas y republicanos buscan mostrar que abordan la crisis de asequibilidad en el país.

El proyecto de ley CAMINO hacia la vivienda del siglo XXI fue aprobado en la Cámara Alta del Congreso por 89 votos contra 10.

Representantes piden cambios importantes

Elizabeth Warren, la principal demócrata del Comité Bancario, de Vivienda y de Asuntos Urbanos de la cámara alta, aseguró que con este proyecto se enfrentará "la raíz de la crisis al construir más casas en todas las comunidades del país".

Como incentivo, se incluyen programas para convertir edificios abandonados en complejos de viviendas y subvenciones para renovar propiedades existentes.

En la Cámara de Representantes, republicanos conservadores han manifestado sus objeciones a los términos de la ley y advertido que el proyecto requeriría de cambios significativos.

La Cámara ya aprobó un proyecto propio sobre vivienda este año, también con apoyo bipartidista. Pero los líderes republicanos han dicho que la propuesta del Senado se aparta de esa versión en aspectos clave.

FUENTE: Con información de AFP.

