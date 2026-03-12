Díaz-Canel anuncia nueva comparecencia en medio de protestas y creciente presión sobre el régimen

MIAMI . - El designado presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , anunció una nueva comparecencia pública para la mañana de este viernes, en un momento particularmente sensible para la isla, marcado por el agravamiento de la crisis económica, el creciente descontento social y un escenario político cada vez más tenso.

Según informó la Presidencia cubana, la intervención será transmitida a las 7:30 a.m., en lo que se presenta como una continuación de la alocución realizada el pasado 5 de febrero, cuando el mandatario habló durante casi dos horas sobre la situación del país.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de #Cuba y Presidente de la República, @DiazCanelB , comparecerá ante los medios este viernes 13 de marzo de 2026, a partir de las 7: 30 am, para abordar asuntos del acontecer nacional e internacional.

La Revolución vuelve a enfrentar momentos difíciles como consecuencia del criminal empeño del imperio en doblegarnos, pero rendirnos no es una opción. De los planes del país para hacer frente a las amenazas hablamos ante medios nacionales y extranjeros. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 5, 2026

Aquella intervención generó críticas entre analistas y sectores de la oposición, quienes cuestionaron la ausencia de anuncios concretos frente al deterioro de las condiciones de vida en la isla. También se puso en duda la credibilidad de que la comparecencia hubiese sido transmitida en vivo, así como la autenticidad de las preguntas formuladas por periodistas oficiales presentes, que según diversas voces críticas parecieron responder a un guion previamente elaborado.

La nueva comparecencia llega en un contexto especialmente complejo. En los últimos meses, la crisis energética, la escasez de alimentos y el deterioro del sistema de servicios básicos han incrementado la presión sobre el gobierno, mientras que el malestar social se ha expresado en protestas y manifestaciones registradas en diferentes localidades del país.

Diversos reportes difundidos en redes sociales y medios independientes han documentado jornadas consecutivas de manifestaciones en varias zonas, donde ciudadanos han salido a las calles para denunciar los apagones, la inflación y la falta de productos básicos.

Especialistas consideran que el mensaje anunciado por Díaz-Canel podría intentar reorientar la narrativa oficial frente al creciente descontento, en un momento en que la situación económica continúa deteriorándose y el gobierno enfrenta cuestionamientos tanto dentro como fuera de la isla.

El anuncio también ocurre mientras se intensifican las discusiones sobre el futuro de Cuba en el actual contexto internacional. En Washington y otros espacios políticos se debate la evolución de la política hacia La Habana, así como posibles escenarios para la isla ante la persistencia de su crisis estructural.

De acuerdo con distintos expertos, la comparecencia del mandatario cubano podría buscar contener la presión social y recuperar la iniciativa política, especialmente tras varios días de protestas y un ambiente de creciente frustración entre la población. En un país marcado por apagones prolongados, escasez de alimentos y un deterioro sostenido de los servicios básicos, el malestar social parece lejos de disiparse. Por el contrario, expertos señalan que podría intensificarse si no se anuncian medidas concretas capaces de aliviar la crisis que golpea la vida cotidiana de millones de cubanos.

Algunas voces sostienen que una salida real pasaría por cambios estructurales en el sistema político y económico de la isla, incluida la salida definitiva del poder de la familia Castro y una eventual apertura a reformas económicas y a un diálogo internacional. En ese contexto, desde Washington figuras como el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Donald Trump han defendido una estrategia de mayor presión política sobre el régimen cubano.

Sin embargo, otras voces del ámbito académico y político advierten que el margen de maniobra del gobierno es cada vez más limitado, dada la magnitud de la crisis económica y el agotamiento del modelo político vigente en la isla.

En ese contexto, la expectativa gira en torno a si el mensaje del gobernante incluirá medidas concretas capaces de aliviar la situación de la población o si se limitará a un nuevo discurso político en medio de una de las etapas más complejas que enfrenta Cuba en décadas.

Mientras tanto, no queda más que esperar y poner en práctica la célebre frase del comunicador Jorge Luis Sánchez Grass: “Amanecerá y veremos.”