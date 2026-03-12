jueves 12  de  marzo 2026
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

La junta escolar comenzó a diseñar el proceso para elegir al nuevo líder del tercer sistema educativo más grande de Estados Unidos, una decisión que sus propios miembros califican como la más trascendental de su gestión.

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.

SUREIDY RODRÍGUEZ
Superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, José Dotres.

Superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, José Dotres.

CORTESÍA MDCPS
Imagen referencial de una escuelas pública en el condado Miami-Dade.

Imagen referencial de una escuelas pública en el condado Miami-Dade.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
José Dotres junto a la directora Dr. Christina M. Ravelo de Palm Springs North Elementary School y estudiantes durante la inauguración de un centro escolar.

José Dotres junto a la directora Dr. Christina M. Ravelo de Palm Springs North Elementary School y estudiantes durante la inauguración de un centro escolar.

CORTESÍA MDCPS
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - La Junta Escolar de Miami-Dade inició el proceso para seleccionar al próximo superintendente del distrito, una decisión que marcará el rumbo del tercer sistema escolar público más grande de Estados Unidos en los próximos años.

El actual jefe de escuelas, José Dotres, tiene previsto concluir su mandato el 14 de febrero de 2027, según establece su contrato, lo que abre el camino a una búsqueda que definirá el liderazgo educativo del condado en medio de cambios demográficos y desafíos financieros para la educación pública.

Lee además
Cuántos pies cuadrados puedes comprar en Miami con 400K
APENAS RINDE

Miami entre las ciudades donde $400,000 compran menos espacio de vivienda
Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Durante una reunión celebrada esta semana, la presidenta de la junta escolar, Mari Tere Rojas, subrayó la importancia de la etapa que ahora comienza.

“Tomaremos la decisión más trascendental de nuestro mandato”, afirmó Rojas al referirse a la elección del próximo superintendente. “Sé que todos toman esto muy en serio”.

La selección se produce en un contexto en el que el sistema destaca resultados académicos recientes. Bajo la administración de Dotres, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (MDCPS) registraron una tasa de graduación de 93.1 % en el curso escolar 2024-2025, incluyendo escuelas charter, una cifra que el propio sistema calificó como la más alta alcanzada hasta ahora.

El éxito de los estudios podría depender de los padres
Con el nuevo curso escolar, las escuelas públicas y privadas de Miami-Dade se preparan para la avalancha de alumnos que recibirá en este año 2015-2016. (GISELLE SANTALUCCI)

Con el nuevo curso escolar, las escuelas públicas y privadas de Miami-Dade se preparan para la avalancha de alumnos que recibirá en este año 2015-2016. (GISELLE SANTALUCCI)

Dotres asumió la dirección del distrito en 2022, tras la salida de Alberto Carvalho, quien dejó el cargo para encabezar el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). Carvalho se encuentra actualmente vinculado a una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en California, con presuntas menciones relacionadas con el sistema educativo que anteriormente dirigió.

La trayectoria de Dotres en la educación pública del sur de Florida abarca varios condados. En el sistema escolar de Miami-Dade se desempeñó como maestro y superintendente adjunto, mientras que en Broward ocupó el cargo de director académico. Antes de asumir su posición actual, también ejerció funciones similares en las escuelas públicas del condado de Collier.

Como parte del proceso inicial, la junta aprobó la realización de un primer taller el próximo 14 de abril, cuyo objetivo será diseñar un cronograma y una guía para la búsqueda del nuevo líder. Ese plan podría someterse a votación en la reunión ordinaria prevista para el 22 de abril.

El miembro de la junta Steve Gallon III advirtió que la elección del próximo superintendente llega en un momento particularmente sensible para el sistema.

“Hay mucho en juego”, afirmó, al señalar el impacto financiero que enfrenta el distrito ante la disminución en la matrícula estudiantil, un factor que repercute directamente en el presupuesto.

Por su parte, Rojas señaló que, pese a los desafíos, el proceso representa una oportunidad para fortalecer el liderazgo educativo del territorio.

“Aunque el proceso que tenemos por delante puede ser desafiante, también representa un paso positivo para identificar a un líder que guíe nuestras escuelas, apoye a nuestros educadores, respalde a los padres, acompañe a la comunidad y, sobre todo, a nuestros estudiantes”, expresó.

Durante la sesión también intervino Antonio White, presidente del sindicato United Teachers of Dade (UTD), quien destacó la trascendencia de la decisión que deberá tomar la junta escolar.

Señaló que se trata de una de las decisiones más importantes que adoptará este organismo, una determinación que definirá el futuro de las escuelas públicas del área durante los próximos años.

White añadió que el próximo superintendente deberá tener un conocimiento profundo de la realidad del condado.

“Debe comprender a fondo nuestra comunidad, a nuestros educadores y los desafíos particulares que enfrenta Miami-Dade”, sostuvo.

Mientras los miembros de la junta debatían sobre el cronograma y los primeros pasos de la búsqueda, Dotres permaneció en silencio durante gran parte de la discusión. Solo al final tomó la palabra para destacar el trabajo conjunto realizado en los últimos años.

“Uno de los mayores logros que hemos alcanzado juntos ha sido construir la confianza de la comunidad”, afirmó.

Superintendente Jose Dotres
Superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, José Dotres.

Superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, José Dotres.

En las próximas semanas, la junta deberá decidir si contrata una firma especializada para conducir la búsqueda, si considera candidatos internos dentro del sistema o si opta por designar un superintendente interino una vez concluya el mandato del actual jefe de escuelas.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS le estaremos dando seguimiento al tema.

Temas
Te puede interesar

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

Miami Film Festival anuncia 43ª edición con programación de 160 películas

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”. “El Estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado”, dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal. 
PRIMER MENSAJE

El nuevo líder supremo de Irán desafía a EEUU y pide cerrar Ormuz

Jane Castor, alcaldesa de Tampa.
PLAZO PERENTORIO

Fiscal de Florida amenaza con destituir a alcaldesa de Tampa por políticas migratorias

Panelistas y organizadores del foro “Quo Vadis Cuba 2026”, en Miami
TRANSICIÓN CUBANA

Expertos analizan en Miami "Quo Vadis Cuba"

Imagen de uno de los edificios en Beirut impactados por misiles de las fuerzas de Israel en su respuesta a las acciones de Hezbolá.
DEFENSA

Israel "tomará territorio" en Líbano si continúan ataques de Hezbolá

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Te puede interesar

Miami-Dade cuenta con más de 470 escuelas públicas.
ESCUELAS PÚBLICAS

Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
El líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos Chuck Schumer.
CONGRESO

Demócratas del Senado mantienen el bloqueo a fondos de Seguridad Nacional

Pleno de la Comisión de Miami.
MEDIO AMBIENTE

Miami aprueba eliminar plásticos de un solo uso en propiedades municipales

Vista parcial de PBExpo.
FLORIDA

Miami Dade College impulsa la formación de la industria de la aviación en PBExpo

John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado habla a la prensa en el Capitolio junto a senadores conservadores.
CONGRESO

Senado de EEUU aprueba proyecto de ley para la vivienda