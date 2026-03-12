Miami-Dade inicia la búsqueda del próximo superintendente de su sistema escolar

José Dotres junto a la directora Dr. Christina M. Ravelo de Palm Springs North Elementary School y estudiantes durante la inauguración de un centro escolar.

MIAMI . - La Junta Escolar de Miami-Dade inició el proceso para seleccionar al próximo superintendente del distrito, una decisión que marcará el rumbo del tercer sistema escolar público más grande de Estados Unidos en los próximos años.

El actual jefe de escuelas , José Dotres , tiene previsto concluir su mandato el 14 de febrero de 2027 , según establece su contrato, lo que abre el camino a una búsqueda que definirá el liderazgo educativo del condado en medio de cambios demográficos y desafíos financieros para la educación pública.

Durante una reunión celebrada esta semana, la presidenta de la junta escolar, Mari Tere Rojas, subrayó la importancia de la etapa que ahora comienza.

“Tomaremos la decisión más trascendental de nuestro mandato”, afirmó Rojas al referirse a la elección del próximo superintendente. “Sé que todos toman esto muy en serio”.

La selección se produce en un contexto en el que el sistema destaca resultados académicos recientes. Bajo la administración de Dotres, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (MDCPS) registraron una tasa de graduación de 93.1 % en el curso escolar 2024-2025, incluyendo escuelas charter, una cifra que el propio sistema calificó como la más alta alcanzada hasta ahora.

Dotres asumió la dirección del distrito en 2022, tras la salida de Alberto Carvalho, quien dejó el cargo para encabezar el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). Carvalho se encuentra actualmente vinculado a una investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en California, con presuntas menciones relacionadas con el sistema educativo que anteriormente dirigió.

La trayectoria de Dotres en la educación pública del sur de Florida abarca varios condados. En el sistema escolar de Miami-Dade se desempeñó como maestro y superintendente adjunto, mientras que en Broward ocupó el cargo de director académico. Antes de asumir su posición actual, también ejerció funciones similares en las escuelas públicas del condado de Collier.

Como parte del proceso inicial, la junta aprobó la realización de un primer taller el próximo 14 de abril, cuyo objetivo será diseñar un cronograma y una guía para la búsqueda del nuevo líder. Ese plan podría someterse a votación en la reunión ordinaria prevista para el 22 de abril.

El miembro de la junta Steve Gallon III advirtió que la elección del próximo superintendente llega en un momento particularmente sensible para el sistema.

“Hay mucho en juego”, afirmó, al señalar el impacto financiero que enfrenta el distrito ante la disminución en la matrícula estudiantil, un factor que repercute directamente en el presupuesto.

Por su parte, Rojas señaló que, pese a los desafíos, el proceso representa una oportunidad para fortalecer el liderazgo educativo del territorio.

“Aunque el proceso que tenemos por delante puede ser desafiante, también representa un paso positivo para identificar a un líder que guíe nuestras escuelas, apoye a nuestros educadores, respalde a los padres, acompañe a la comunidad y, sobre todo, a nuestros estudiantes”, expresó.

Durante la sesión también intervino Antonio White, presidente del sindicato United Teachers of Dade (UTD), quien destacó la trascendencia de la decisión que deberá tomar la junta escolar.

Señaló que se trata de una de las decisiones más importantes que adoptará este organismo, una determinación que definirá el futuro de las escuelas públicas del área durante los próximos años.

White añadió que el próximo superintendente deberá tener un conocimiento profundo de la realidad del condado.

“Debe comprender a fondo nuestra comunidad, a nuestros educadores y los desafíos particulares que enfrenta Miami-Dade”, sostuvo.

Mientras los miembros de la junta debatían sobre el cronograma y los primeros pasos de la búsqueda, Dotres permaneció en silencio durante gran parte de la discusión. Solo al final tomó la palabra para destacar el trabajo conjunto realizado en los últimos años.

“Uno de los mayores logros que hemos alcanzado juntos ha sido construir la confianza de la comunidad”, afirmó.

Superintendente de Escuelas Públicas de Miami-Dade, José Dotres.

En las próximas semanas, la junta deberá decidir si contrata una firma especializada para conducir la búsqueda, si considera candidatos internos dentro del sistema o si opta por designar un superintendente interino una vez concluya el mandato del actual jefe de escuelas.

Desde DIARIO LAS AMÉRICAS le estaremos dando seguimiento al tema.