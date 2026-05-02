Avianca ofrece opciones de retorno a pasajeros afectados por la quiebra de Spirit Airlines

Avianca pone a disposición su red de rutas y sillas para mitigar el impacto por quiebra de Spirit Airlines. (AFP)

BOGOTÁ . La aerolínea colombiana Avianca anunció este sábado, 2 de mayo, que ofrecerá opciones de retorno sin costo a los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines, luego de que la compañía estadounidense anunciara el cese de sus operaciones.

“Ante la situación que atraviesa Spirit Airlines, Avianca pone a disposición de la autoridad y de los pasajeros afectados su red de rutas y sillas disponibles, con el fin de mitigar el impacto y facilitar la continuidad de los planes de viaje de los usuarios”, informó Avianca en un comunicado.

La compañía señaló que las opciones de regreso están sujetas “a disponibilidad y a las condiciones de este plan de protección a los pasajeros afectados por Spirit que ya hayan iniciado su viaje” y tengan dificultades para regresar por la quiebra de la aerolínea.

El plan de protección voluntaria para reubicar sin costo a los viajeros con billetes entre el 2 y el 16 de mayo, mientras que LATAM Airlines indicó que trabaja en una oferta similar para ampliar la capacidad de transporte.

Spirit, una aerolínea de bajo costo con sede en el estado de Florida, llegó a tener vuelos hacia y desde las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga, aunque en los últimos años recortó algunas de sus frecuencias por la crisis.

EEUU apoyará a pasajeros

La Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este sábado una ayuda para los pasajeros y empleados de Spirit, tras su cese de operaciones al no llegar a un acuerdo para un rescate gubernamental que inyectara el dinero que necesitaba para continuar volando.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó en un comunicado que tras conversaciones con American Airlines, United, Delta, JetBlue, Southwest, Allegiant, Frontier, Avelo y Breeze se acordó brindar apoyo de diversas formas a los pasajeros de Spirit.

Spirit sorprendió el viernes al anunciar que cesaría sus operaciones después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares.

La aerolínea, que continuó operando bajo ley de quiebras, volaba desde EE.UU. al Caribe y un gran número de destinos en Latinoamérica como Puerto Rico, República Dominicana, Honduras, Perú, México y Costa Rica.

Colombia activa plan

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) activó este sábado un plan de contingencia para atender a unos 10.000 pasajeros afectados en el país por el cese inmediato de operaciones de la aerolínea estadounidense Spirit Airlines.

"Se estima que aproximadamente 10.000 pasajeros se encuentran afectados", señaló la entidad, que indicó además que el cierre se produjo en un escenario distinto al previsto, pues la aerolínea prometió mantener hasta último momento la operación en Colombia, donde ha tenido conexión con ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira y Bucaramanga.

Según la Aerocivil, Spirit ya comenzó a notificar a los pasajeros afectados por correo electrónico sobre las opciones de reembolso, y habilitó también canales presenciales para quienes tengan limitaciones de acceso digital.

Ante la contingencia, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) contactará a otros operadores para evaluar alternativas de apoyo a los pasajeros, en línea con las dinámicas del sector.

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FUENTE: Con información de EFE