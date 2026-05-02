sábado 2  de  mayo 2026
CONFLICTO TERRITORIAL

Venezuela planea acudir a la CIJ ante disputa con Guyana sin reconocer la decisión del organismo

Este lunes 4 de mayo comienzan las audiencias públicas sobre este litigio territorial, uno de los más prolongado de América Latina

Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el caso de la reclamación sobre el territorio del Esequibo (EFE)

Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el caso de la reclamación sobre el territorio del Esequibo (EFE)

Con información de EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. El régimen de Venezuela informó este sábado, 2 de mayo, que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, pero subrayó que solo es para “mostrar ante el mundo la verdad” y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.

“Venezuela acude a estas audiencias solo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, afirmó el régimen en un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Iván Gil.

Lee además
El presidente de Guyana, Irfaan Ali, dijo que siguen firme en el compromiso con el proceso judicial internacional por el Esequibo.
POLÍTICA

Guyana denuncia "provocación" de Delcy Rodríguez por símbolo del Esequibo en actos oficiales
Delcy Rodríguez reiteró la legalidad del Acuerdo de Ginebra. (AFP)
LITIGIO

Delcy Rodríguez: "Insólito que Guyana critique uso del mapa de Venezuela con el Esequibo"

La CIJ celebrará las audiencias públicas de este litigio entre el 4 y 11 de mayo, que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

Las audiencias estarán centradas en el examen del fondo del litigio, un paso hacia una futura decisión definitiva del tribunal sobre uno de los conflictos territoriales más prolongados de América del Sur.

El Esequibo, zona en disputa, es un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios actual de Guyana. Es un área rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del diferendo territorial.

Para Venezuela, la validez para delimitar las fronteras con Guayana se centra en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

OFAC permite a Venezuela financiar defensa de Maduro para sostener el juicio

María Corina Machado: "Sin libertad no hay trabajo digno"

La política exterior de EEUU se decide y se anuncia en la Casa Blanca

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla en la Cena del Forum Club de Palm Beaches en el Raymond F. Kravis Center for the Performing Arts en West Palm Beach, Florida, el 1 de mayo de 2026.
PRESIÓN GEOPOLÍTICA

Trump afirma que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y plantea presión militar desde el Caribe

Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la aerolínea Spirit Airlines ofrecía su mayor servicio.
FLORIDA

Spirit cancela todos sus vuelos. Sepa qué hacer

Agentes del Servicio Secreto el día de que el atacante Cole Thomas Allen intentó asesinar al presidente Donald J. Trump y a otros altos funcionarios en el Hotel Washington Hilton.
EEUU

Discursos de odio contra Trump alimentan la extrema violencia política

De los 69 autobuses adquiridos, solo seis se mantienen en funcionamiento.
FONDOS PÚBLICOS

Inversión millonaria se reduce a 63 autobuses eléctricos fuera de servicio

El expresidente federal David Rivera habla con los medios fuera del edificio de Justicia Federal James Lawrence King, el 24 de marzo de 2026 en Miami, Florida.
VEREDICTO FEDERAL

Jurado halla culpable a excongresista de Miami en caso vinculado a Venezuela

Te puede interesar

Las declaraciones de ambos funcionarios se producen en un contexto de fricciones persistentes entre Washington y La Habana, marcado por sanciones, tensiones diplomáticas y diferencias políticas de larga data
CRUCE POLÍTICO

Régimen cubano acusa a Trump de elevar la tensión a niveles "peligrosos"

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Electores en Estados Unidos ejercen su derecho al voto.
ELECCIONES

Justicia en EEUU rechaza trampas electorales de la izquierda

Vista parcial del aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la aerolínea Spirit Airlines ofrecía su mayor servicio.
FLORIDA

Spirit cancela todos sus vuelos. Sepa qué hacer

El desafío de Delcy Rodríguez es buscar el dinero para el pago de honorarios de la defensa de Maduro y de Flores
PROCESO EN EEUU

OFAC permite a Venezuela financiar defensa de Maduro para sostener el juicio

Robert Kelbert, abogado cubanoamericano reconocido como “Hombre del Año” en Miami por su aporte a causas comunitarias.
IMPACTO SOCIAL

Robert Kelbert, del reconocimiento en Miami al enfoque en impacto comunitario y salud mamaria