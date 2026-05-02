Venezuela planea acudir a la CIJ ante disputa con Guyana sin reconocer la decisión del organismo

Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el caso de la reclamación sobre el territorio del Esequibo (EFE)

CARACAS. El régimen de Venezuela informó este sábado, 2 de mayo, que participará en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo, pero subrayó que solo es para “mostrar ante el mundo la verdad” y ratificó que no reconocerá la jurisdicción de este organismo ni sus decisiones.

“Venezuela acude a estas audiencias solo para mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, afirmó el régimen en un comunicado publicado en Telegram por el canciller, Iván Gil.

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La CIJ celebrará las audiencias públicas de este litigio entre el 4 y 11 de mayo, que enfrenta a Guyana y Venezuela por la validez del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, que fijó la frontera entre la entonces Guayana Británica y Venezuela.

Las audiencias estarán centradas en el examen del fondo del litigio, un paso hacia una futura decisión definitiva del tribunal sobre uno de los conflictos territoriales más prolongados de América del Sur.

El Esequibo, zona en disputa, es un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que representa cerca de dos tercios actual de Guyana. Es un área rica en recursos naturales y bajo administración guyanesa desde hace más de un siglo.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ, máximo tribunal de Naciones Unidas, para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del diferendo territorial.

Para Venezuela, la validez para delimitar las fronteras con Guayana se centra en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

FUENTE: Con información de EFE