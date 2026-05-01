viernes 1  de  mayo 2026
ALERTA A VIAJEROS

Aerolínea Spirit Airlines prepara el cierre total de sus operaciones

Se recomienda a viajeros revisar el estado de sus vuelos para los próximos días y semanas en el sitio oficial de la compañía. La crítica situación podría derivar en cancelaciones masivas de boletos con o sin reembolsos

Una aeronave de la compañía Spirit.

Una aeronave de la compañía Spirit.

Cortesía/ Spirit
Por Leonardo Morales

La aerolínea estadounidense Spirit Airlines se prepara paa cerrar sus operaciones, probablemente en cuestión de días, después de no lograr un acuerdo de rescate financiero de 500 millones de dólares con el gobierno federal, según The Wall Street Journal.

La aerolínea, calificada de bajo costo, enfrentaba serios problemas financieros desde hace años, y ya ha transitado procesos de reestructuración y quiebra, agravados por la fuerte competencia y altos costos del combustible, sobre todo durante el gobierno de Joe Biden y ahora nuevamente con la situación en el Medio Oriente.

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Se recomienda a viajeros revisar el estado de sus vuelos para los próximos días y semanas en el sitio oficial de la compañía. La crítica situación podría derivar en cancelaciones masivas de boletos con o sin reembolsos, alertan medios de prensa.

Sin liquidez necesaria

Otros factores que llevaron a Spirit Airlines a este punto crítico han sido la deficiente administración de la empresa y reajustes poco efectivos. Debido a eso, la administración del presidente Donald J. Trump y los reguladores financieros federales se han mostrado reacios a entregar más fondos de subvención o en carácter de préstamo a la compañía, que no ha encontrado las vías correctas para escapar de la crisis crónica en que se encuentra.

De acuerdo con las fuentes, la compañía esperaba obtener la liquidez necesaria para estabilizar sus finanzas y esperaba cerrar el rescato, pero no obtuvo el apoyo suficiente por parte de los tenedores de bonos y las entidades gubernamentales que le permitiría mantenerse a flote y continuar con sus operaciones.

Con el cierre de las operaciones, miles de empleados de Spirit Airlines quedarían sin empleo.

Datos de 2024 indican que Spirit Airlines contaba con más de 13.000 empleados.

FUENTE: The Wall Street Journal.

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