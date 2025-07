BRICS como arma ideológica: Radicalismo latinoamericano y relegitimación del terrorismo

Esta tendencia no representa a toda la izquierda regional, pero evidencia una corriente ideológica que ha adoptado la narrativa antioccidental del régimen iraní y la ha proyectado en foros multilaterales.

II. Irán y América Latina: una expansión ideológica y logística

La relación entre Caracas y Teherán se consolidó con Hugo Chávez y se profundizó con Nicolás Maduro. En junio de 2022, ambos países firmaron un plan de cooperación de 20 años que abarca petróleo, petroquímica, defensa, agricultura y cultura. El acuerdo también incluye asistencia técnica para la industria energética y vuelos regulares entre Caracas y Teherán (Reuters, 2022).

Además, Irán ha instalado fábricas de drones en Venezuela, ha transferido lanchas misilísticas de diseño iraní —utilizadas por Venezuela para amenazar a Guyana— y ha desplegado asesores militares para recapacitar al personal en el programa F-16. Técnicos iraníes también han trabajado en las refinerías El Palito y Amuay.

En febrero de 2023, el gobierno de Lula autorizó la entrada a puerto de dos buques de guerra iraníes —el IRIS Dena y el IRIS Makran— en Río de Janeiro, a pesar de las advertencias del gobierno estadounidense que alertaban sobre los vínculos de Irán con actividades terroristas y proliferación (Reuters, 2023).

III. Apoyo simbólico y complicidad discursiva con Hamás y Hezbolá

Venezuela y Nicaragua han expresado abiertamente apoyo a Hamás, calificando sus ataques como “resistencia legítima”. Lula, por su parte, ha evitado condenar directamente a Hamás y ha calificado la respuesta israelí en Gaza como “genocida”. Estas posturas omiten la responsabilidad directa de grupos terroristas en ataques contra civiles y el uso de infraestructura humanitaria con fines bélicos.

La ausencia de condenas firmes o equilibradas legitima, simbólicamente, a organizaciones extremistas, y contribuye a una narrativa que justifica la violencia como forma de lucha política.

IV. Riesgos estratégicos para América Latina

La penetración iraní en América Latina representa un desafío estratégico en múltiples frentes:

Militarización regional : drones, asesores militares, tecnología de defensa iraní y ejercicios conjuntos amenazan el equilibrio hemisférico.

: drones, asesores militares, tecnología de defensa iraní y ejercicios conjuntos amenazan el equilibrio hemisférico. Normalización del régimen iraní : visitas navales y diplomáticas sirven como mecanismo de legitimación para un régimen sancionado.

: visitas navales y diplomáticas sirven como mecanismo de legitimación para un régimen sancionado. Deterioro de relaciones hemisféricas : Brasil y Venezuela enfrentan tensiones con Estados Unidos y la UE por su acercamiento a Teherán.

: Brasil y Venezuela enfrentan tensiones con Estados Unidos y la UE por su acercamiento a Teherán. Expansión de redes ilícitas: Hezbolá continúa operando estructuras de lavado de dinero, contrabando y financiamiento del terrorismo en la región, particularmente en la Triple Frontera, como demostró el “Project Cassandra” (DEA, 2016).

V. La advertencia de SOUTHCOM y el Congreso de EEUU

Los comandantes del Comando Sur de EEUU (SOUTHCOM) y el Comando Norte (NORTHCOM) advirtieron ante el Congreso sobre la expansión iraní. La General Laura J. Richardson (2024) y el Almirante Alvin Holsey (2025) señalaron que Irán busca afianzar alianzas estratégicas con gobiernos autoritarios para establecer presencia logística, diplomática y operativa en el continente americano (SOUTHCOM, 2024; SOUTHCOM, 2025).

En paralelo, el Congreso estadounidense introdujo el proyecto de ley S.842 —“No Hezbollah in Our Hemisphere Act”— para limitar actividades de Hezbolá y prevenir su financiamiento a través de redes criminales transnacionales (U.S. Senate, 2025).

VI. Conclusión y recomendaciones estratégicas

La relación entre Irán y ciertos gobiernos latinoamericanos no puede interpretarse como neutralidad diplomática. Se trata de una relegitimación activa de un régimen sancionado por terrorismo, con impactos reales en la seguridad regional.

Recomendaciones

Incorporar requisitos democráticos y de transparencia en BRICS y CELAC.

Reforzar mecanismos de cooperación antiterrorista, especialmente en la Triple Frontera.

Establecer límites institucionales a acuerdos con países sancionados por terrorismo.

Promover una narrativa diplomática coherente que diferencie apoyo político legítimo de complicidad con extremismo violento.

