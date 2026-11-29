El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en el Palacio Presidencial de San Salvador, el 16 de octubre de 2026.

SAN SALVADOR -- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este domingo, en un mensaje en X, que las pandillas en Haití son “un montón de cobardes” y les propuso que “suelten las armas, huyan y devuelvan vivos a los técnicos” salvadoreños emboscados y desaparecidos desde el pasado 18 de octubre.

“Parece que las pandillas en Haití son solo un montón de cobardes que solo pelean contra civiles inocentes, niños y ancianos”, publicó Bukele en un mensaje en criollo haitiano.

VIOLENCIA Primer ministro de Haití justifica acuerdo de seguridad con El Salvador pese a reservas de las ONG

De acuerdo con el mandatario salvadoreño, estas bandas “no quieren pelear contra los verdaderos guerreros. Solo se están escondiendo, esperando a que nos vayamos”.

En este contexto, Bukele propuso a las pandillas haitianas que “suelten las armas, dejen ir a las pandillas, huyan, devuelvan a nuestros técnicos vivos, y nos iremos” y advirtió que “de lo contrario, lo que viene después no será bonito”.

Más de 2.000 militares salvadoreños se encuentran en Haití para la búsqueda de cuatro soldados del país centroamericano a los que emboscaron y que permanecen desaparecidos desde el pasado 18 de octubre y cuyo paradero aún se desconoce. También apoyan operaciones contra las pandillas y la recuperación de territorios.

Detalles de la explosión en el campamento digital

El contingente salvadoreño, que incluye a miembros de fuerzas especiales, es el más numeroso desplegado por un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que estuvo en la isla entre 2004 y 2017.

Sin embargo, tres soldados salvadoreños resultaron muertos este 20 de noviembre en Haití como consecuencia de una exposición accidental en un campamento militar, lo que representa las primeras bajas confirmadas del contingente enviado desde octubre.

Los militares manipulaban material explosivo en el campamento y, según Bukele, dos cabos intentaban retirar una granada de un dron cuando la batería estaba por agotarse y el artefacto explotó. Dos murieron en el sitio y el tercero, mientras recibía atención médica en República Dominicana.

Luego de este accidente, el presidente de El Salvador indicó que los soldados que desearan salir de la nación caribeña podían hacerlo sin represalias y reforzó el despliegue.

Haití enfrenta una compleja crisis de seguridad en la que cinco fuerzas nacionales y extranjeras participan en operaciones contra las bandas armadas que mantienen el control de amplias zonas de Puerto Príncipe y otros territorios del país caribeño.

La escalada de violencia

Al menos 4.595 personas murieron y otras 2.050 resultaron heridas en Haití entre enero y septiembre de 2026, en medio de una escalada de violencia protagonizada por las pandillas que modificaron sus estrategias ante la presencia de fuerzas internacionales de seguridad, según denunció recientemente la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

FUENTE: Con información de EFE