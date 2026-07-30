jueves 30  de  julio 2026
SENTENCIAS

Tribunal de El Salvador dicta condenas de más de mil años de cárcel a pandilleros

Las abultadas condenas se dan en el marco de la guerra antipandillas del presidente Bukele, iniciada en 2022 y que ha capturado a más de 90.000 pandilleros

La Policía de El Salvador en una cárcel con cientos de pandilleros.

La Policía de El Salvador en una cárcel con cientos de pandilleros.

EUROPA PRESS
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN SALVADOR.- La fiscalía informó que un tribunal de El Salvador dictó condenas de penas individuales de más de mil años de cárcel a un grupo de 28 pandilleros acusados de narcotráfico, lavado de dinero o crear agrupaciones ilícitas, entre otros delitos.

La sentencia anunciada el miércoles involucra a 28 miembros de una banda conocida como El Gremio procesados por "tráfico de drogas, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas", señaló la fiscalía en la red social X.

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Dos de estos 28 pandilleros fueron sentenciados a una pena de 1.048 años. La Fiscalía sin embargo no detalló si este caso forma parte de los juicios colectivos bajo el régimen de excepción que ampara la ofensiva contra esas mafias.

Estas abultadas condenas se dan en el marco de la guerra antipandillas del presidente derechista Nayib Bukele, iniciada en 2022 y que ha capturado desde entonces a más de 90.000 pandilleros, confinados actualmente en cárceles de máxima seguridad.

Reforma constitucional

El Congreso, controlado por Bukele, aprobó en marzo una reforma constitucional que eliminó la antigua pena máxima de 60 años establecida en el código penal y la sustituyó por prisión perpetua para homicidas, violadores y terroristas.

La Asamblea Legislativa avaló posteriormente la prisión a perpetuidad para los menores de 18 años por los mismos delitos.

Bukele gobierna El Salvador con poderes absolutos y oenegés aseguran que no existe la independencia judicial en el país. Grupos humanitarios también acusan al gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad en su ofensiva contra las maras y de encarcelar a inocentes.

Según Amnistía Internacional, durante el régimen de excepción cientos de personas han muerto bajo custodia y más de 90.000 fueron detenidas arbitrariamente, lo que constituiría "crímenes de lesa humanidad".

Juicio colectivo

El pasado 15 de julio concluyó el juicio colectivo contra 485 pandilleros de la Mara Salvatrucha. Está pendiente la fecha de la sentencia para este caso en el que la fiscalía también pidió miles de años de pena para los procesados.

Entre ellos, figuran los 22 miembros de la llamada "ranfla histórica", la cúpula del grupo conformada por los veteranos de esta organización criminal.

Ya en diciembre pasado, la justicia salvadoreña condenó en juicio colectivo a 248 pandilleros de la Mara Salvatrucha, por 43 homicidios y 42 desapariciones, a penas de hasta 1.335 años de cárcel.

FUENTE: Con información de AFP

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