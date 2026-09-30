miércoles 30  de  septiembre 2026
ELECCIONES

El Salvador convoca a las elecciones de 2027, en las Bukele buscará un tercer mandato

Bukele parte como favorito. Unos 982.682 salvadoreños que se encuentran en el extranjero están habilitados para votar en los comicios del próximo año

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.&nbsp;

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. 

AFP
Por Valeria Montero

SAN SALVADOR. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador convocó este miércoles a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que el presidente Nayib Bukele buscará un tercer mandato consecutivo tras la reforma constitucional aprobada en 2025, que habilitó la reelección presidencial inmediata y amplió de cinco a seis años el período de gobierno.

La presidenta del TSE, Roxana Soriano, señaló que en la jornada electoral de ese 28 de febrero de 2027 se elegirán un total de 582 cargos de elección popular, entre ellos el presidente y vicepresidente.

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El TSE “asume el desarrollo de estas elecciones con imparcialidad e independencia”, afirmó Soriano, que fue propuesta por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI) para ocupar el cargo de presidenta del ente rector de los comicios.

La magistrada presidenta hizo especial énfasis en el voto de los salvadoreños que viven en el exterior, en su mayoría en Estados Unidos, quienes, por primera vez, podrán elegir a seis diputados de la Asamblea Legislativa, de un total de 60.

Unos 982.682 salvadoreños que se encuentran en el extranjero están habilitados para votar en los comicios de 2027, cuando se elegirán también a los integrantes de la Asamblea Legislativa y los titulares de las Alcaldías.

Tras la convocatoria a las elecciones, los partidos políticos tienen entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre próximos para presentar sus solicitudes de inscripción de candidatos.

Bukele parte como favorito

El presidente Bukele, que ya tiene dos períodos consecutivos en el cargo y fue habilitado para optar a un tercero por una polémica reforma constitucional, parte como favorito en las elecciones del próximo año, en las que también se espera que su partido Nuevas Ideas mantenga su dominio en el Congreso, actualmente con solamente tres representantes de la oposición.

Los partidos de oposición Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) también competirán con sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, pero con pocas o nulas opciones de ganar.

La Asamblea Legislativa aprobó y ratificó en una sola jornada el 31 de julio de 2025, la reforma a los artículos de la Constitución, con lo que Bukele tuvo vía libre para optar por el tercer mandato.

La reforma eliminó el balotaje. Es decir que, en las votaciones de febrero, según el decreto aprobado, la presidencia la ganará la fórmula que haya obtenido el mayor número de votos válidos. Hasta antes de esta reforma, la Constitución establecía que para ganar en primera vuelta una fórmula presidencial debía obtener el 50 % más uno de los votos válidos.

De acuerdo con diversas encuestas publicadas recientemente, Bukele mantiene altos índices de popularidad, principalmente por la reducción de la violencia y el combate a las pandillas a través de un régimen de excepción, pero con crecientes demandas en materia económica por parte de la población.

FUENTE: Con información de EFE/CNN

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