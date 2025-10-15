miércoles 15  de  octubre 2025
COLOMABIA

Cabecilla del Tren de Aragua muere al lanzarse de un sexto piso cuando huía de la policía

Patrulla de policía.

Patrulla de policía.

Pixabay

REDACCIÓN.- El supuesto cabecilla en Chile del grupo criminal Tren de Aragua, Ender Alexis Rojas, murió tras caer de un sexto piso al intentar huir de los agentes durante una operación de las fuerzas de seguridad de Colombia en la localidad de Sabaneta (centro), según anunció la Policía colombiana, que indicó que tres sospechosos han sido detenidos en la redada.

El director del Grupo Antisecuestro de la Policía colombiana (Gaula Policía), Edgar Andrés Correa, ha especificado que la operación ha supuesto "un duro golpe" al Tren de Aragua y ha manifestado que sobre el sospechoso pesaba una alerta roja de Interpol por secuestro, al tiempo que ha destacado la cooperación por parte de Chile, Perú, Ecuador, los países que integran Ameripol y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Lee además
Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas
El hoy presidente Gustavo Petro, hace la forma de un corazón junto a su hijo Nicolás, mientras celebra en la sede del partido, en Bogotá, el día de las elecciones.
CRIMEN ORGANIZADO

Cabecilla del Tren de Aragua propone a Gustavo Petro "diálogo para desmovilización" de la banda

"El operativo se ejecutó a través de un registro y allanamiento en la zona exclusiva de Sabaneta, donde el cabecilla se lanzó desde un sexto piso al advertir la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar", ha subrayado Correa, que ha agregado que los agentes incutaron además una granada, cartuchos y drogas valoradas en unos 50 millones de pesos (unos 10.965 euros).

Imágenes impactantes:

Embed

Asimismo, ha manifestado que uno de los detenidos, identificado como alias 'El Gordo', buscaba "consolidar el control de rentas ilícitas y la distribución de drogas sintéticas en el valle de Aburrá", antes de señalar que todos ellos habían llegado a Colombia en 2024 para "continuar con la expansión" de las operaciones del tren de Aragua.

Correa ha ensalzado además "la efectividad del trabajo conjunto entre Colombia, Chile, Perú, Ecuador y la DEA, bajo el liderazgo de Ameripol, para combatir estructuras criminales transnacionales", y ha destacado que la operación "reafirma el liderazgo de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado y su compromiso con la seguridad, la cooperación internacional y la estabilidad regional".

Según las informaciones recogidas por el diario colombiano 'El Colombiano', Rojas estaba identificado como líder del grupo en Chile, donde habría encabezado facciones de la banda dedicadas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas sintéticas en el país y en Perú. Tanto él como los otros tres detenidos tienen nacionalidad venezolana.

El Tren de Aragua está considerado a día de hoy la banda criminal más poderosa de Venezuela, con ramificaciones en otros puntos de América Latina y ecos incluso en Estados Unidos, cuya Administración, encabezada por Donald Trump, lo ha declarado como una organización terrorista, llegando a ejecutar bombardeos contra supuestas lanchas usadas por el grupo para el tráfico de drogas.

Temas
Te puede interesar

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

José Daniel Ferrer: "Regresaré a Cuba para participar en la caída de la tiranía"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU denuncia que "narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en colaboración con Antifa"

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Charmaine Gatlin, exdirectora de la fundación Jackson  Health Foundation
TRAS LAS REJAS

Con $4.3 millones malversados y una década de fraude, exdirectiva de fundación Jackson Health admite culpabilidad

Imagen referencial. 
EL TIEMPO

Miércoles con tiempo estable y ambiente más fresco en el sur de Florida

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
Noticia en desarrollo

EEUU pasa de la presión a la acción: ataques en tierra a cárteles en Venezuela serían inminentes, admite Trump

Por Estefani Brito
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Migración

EEUU anuncia nueva tarifa a pagar de 1.000 dólares los extranjeros beneficiarios del 'parole'

Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah. 
FUERTE DEBATE Y ACUSACIONES

Hialeah aprueba en primera lectura reembolso de $200 y vive confrontación entre vecina y alcaldesa: "No tienes cultura"

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
EEUU

Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
POLÉMICA

Aeropuertos de Miami y FLL rechazan video de la secretaria Noem sobre el cierre del gobierno