EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.

WASHINGTON — Estados Unidos aseguró este martes que los carteles del narcotráfico mexicanos , en colaboración con el movimiento de extrema izquierda Antifa y las pandillas , han puesto precio a las cabezas de agentes de inmigración que cumplen su función de detener y deportar inmigrantes ilegales en ciudades como Chicago.

"El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS ) ha obtenido información de inteligencia creíble de que criminales mexicanos, en coordinación con grupos extremistas internos, han puesto recompensas sobre el personal de ICE y CBP", explicó el comunicado.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la patrulla fronteriza (CBP) protagonizan desde hace meses importantes redadas en esa ciudad del noreste de Estados Unidos, en medio de crecientes protestas organizadas con apoyo de líderes demócratas y grupos de extrema izquierda.

El presidente Donald Trump anunció la semana pasada el despliegue de soldados de la Guardia Nacional para apoyar esas operaciones, a pesar de las fuertes protestas del gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago.

Niveles de recompensa

"Los carteles han divulgado un programa de recompensas para incentivar la violencia contra los agentes federales", que incluye varios niveles de recompensas, informó el DHS.

En concreto, "2.000 dólares por reunir inteligencia o 'doxxing' [en inglés, difundir la identidad o datos personales] de agentes".

Luego "5.000-10.000 dólares para secuestrar o asaltar de forma no letal" a esos agentes federales.

Y finalmente, "hasta 50.000 dólares por el asesinato de altos cargos", asegura el texto.

"En Portland y en Chicago, los grupos Antifa han suministrado apoyo logístico", con material para las manifestaciones o ese supuesto espionaje sobre los agentes desplegados en las calles de la ciudad.

Criminal organizations in Mexico have begun offering thousands of dollars for the MURDER of federal law enforcement—with payouts escalating based on rank and action taken:



-$2,000 for gathering intelligence or doxxing agents (including photos and family details).

-$5,000–$10,000… — Homeland Security (@DHSgov) October 14, 2025

"Todo el peso de la ley"

Trump declaró al movimiento Antifa, que según expertos es una constelación de grupos de ideología anarquista, como "grupo terrorista interno".

El texto detalla que las fuerzas de seguridad han detectado a miembros de bandas como los Latin Kings apostados en azoteas en Chicago, equipados con armas y transmisores de radio, para comunicarse la posición de los agentes en tiempo real.

"Nuestros agentes se enfrentan a emboscadas, a vigilancia mediante drones y a amenazas de muerte", aseguró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, citada en el comunicado.

"Los radicales anti-ICE están usando aplicaciones de redes sociales para revelar información confidencial, amenazar y aterrorizar a los valientes hombres y mujeres de ICE y sus familias", afirmó Noem en la red social X.

La alta funcionaria dijo que gracias al presidente Trump y la labor del Departamento de Justicia "Facebook eliminó una página grande que estaba siendo utilizada para revelar información confidencial y amenazar a nuestros agentes de ICE en Chicago".

"Estos oficiales arriesgan sus vidas a diario arrestando a asesinos, violadores y pandilleros para proteger nuestra patria. Plataformas como Facebook deben ser 'proactivas' para detener la divulgación de información personal de nuestras fuerzas del orden de ICE.

Y advirtió: "Procesaremos con todo el peso de la ley a quienes revelen información confidencial de nuestros agentes".

Ataques en aumento

Según los datos de su departamento, el ICE ha enfrentado un aumento de 1000% de ataques de todo tipo.

La lucha contra la inmigración ilegal es uno de los ejes del segundo mandato de Trump, y una de las críticas más asiduas de la oposición demócrata.

No daremos marcha atrás ante estas amenazas, y todo criminal, terrorista y extranjero ilegal se enfrentará a la justicia estadounidense, dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional en entrevista a Fox News.

FUENTE: Con informaciòn de AFP