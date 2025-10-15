Migrante, presunto miembro del Tren de Aragua, se enfrenta a 20 años de cárcel por portación ilegal de armas

Agentes de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que pertenece al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

MIAMI — Un inmigrante indocumentado de origen venezolano y presunto miembro de la organización criminal transnacional Tren de Aragua se declaró culpable de poseer armas de fuego ilegalmente y de conspirar para destruir pruebas después de publicar fotos y videos de él mismo con armas en las redes sociales, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ( ICE ).

Cristhian Ortega López, de 23 años, es acusado por posesión ilegal de un arma de fuego o municiones, según documentos judiciales.

El caso cobró relevancia cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) recibió informes confidenciales de que Ortega López vivía junto con otros inmigrantes indocumentados en la residencia propiedad del exjuez José Cano y su esposa Nancy, en Las Cruces, y de posesión de armas de fuego.

Cano, conocido también como Joel Cano, es un exmagistrado del condado de Doña Ana; fue acusado de un cargo federal de manipulación de pruebas, y su esposa, Nancy Cano, de conspiración para manipular pruebas relacionadas con el arresto de un integrante de la banda criminal Tren de Aragua, de acuerdo con los registros judiciales.

La investigación

"En enero de 2025, Homeland Security Investigations (HSI) recibió una información confidencial de que Ortega-López estaba viviendo en Las Cruces y en posesión de armas de fuego. Ortega-López publicó numerosas fotos y videos en sus cuentas de Facebook y TikTok que lo mostraban manejando, exhibiendo y disparando diversas armas de fuego en un campo de tiro en Las Cruces y en otros lugares.

El HSI es la rama investigativa principal del Departamento de Seguridad Nacional, encargada de investigar delitos y amenazas transnacionales, específicamente aquellas organizaciones criminales.

ICE dijo que, tras recibir esos informes confidenciales, el HSI investigó el caso con la asistencia del FBI, la ATF (agencia de ley y orden del Departamento de Justicia de los Estados Unidos) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.

“Como lo demuestra este caso, HSI está comprometido con identificar y desmantelar las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones terroristas extranjeras y sus miembros”, dijo Jason T. Stevens, agente especial a cargo de HSI en El Paso.

“La posesión ilegal de armas de fuego por parte de individuos que no solo se encuentran en el país ilegalmente, sino que también están afiliados a organizaciones criminales violentas, representa un peligro significativo para nuestras comunidades. HSI continuará trabajando incansablemente con nuestros socios federales, estatales y locales para asegurar que quienes violen nuestras leyes y pongan en peligro la seguridad pública sean responsabilizados.”

Juez destituido

Ortega-López publicó fotos y videos de sí mismo en la casa de la influencer de redes sociales April Cano, quien se refirió a sus padres —José y Nancy Cano— como “Patrón” y “Patrona” en los videos.

El presunto integrante del Tren de Aragua trabajó para la familia Cano a cambio de alojamiento.

Ortega-López, que entró por la frontera sur ilegalmente a Estados Unidos en 2023, enfrenta hasta 20 años de prisión.

La Corte Suprema de Nuevo México destituyó a Ortega Cano y le prohibió a Joel Cano postularse nuevamente a cargos públicos ni ocupar un cargo judicial en Nuevo México.

