Cabello vincula a María Corina Machado y EEUU con supuestos "actos terroristas" tras hallazgo de explosivos

Desde Maturín, en el estado Monagas, el ministro Diosdado Cabello dio detalles de los explosivos que el régimen reportó fueron incautados este 9 de agosto

MATURÍN. - El ministro de Interior y Justicia del régimen chavista, Diosdado Cabello , informó sobre la incautación de material explosivo en dos galpones ubicados en Maturín, estado Monagas, a 504 kilómetros de Caracas. Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV) señaló que los explosivos tienen como destino "actos terroristas".

Cabello, número dos del régimen, señaló que ubicaron 1.137 cajas de cargas huecas que suman 54.000 unidades de cargas huecas, 35 rollos de cordón detonante, 82 cargas secundarias, y 125 detonadores eléctricos; además de 61 sistemas de punta de carga hueca, 46 detonadores no eléctricos, teléfonos celulares y combustible de distintos tipos.

Fractura en la cúpula La guerra interna entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez y el rol de las sanciones de EEUU

Indicó que hay ocho detenidos y buscan a otras 10 personas.

"Los responsables de esto tienen vinculación directa con la señora María Corina Machado. Nada de esto es espontáneo. Todo es planificado por el imperialismo para hacer daño", aseveró el ministro este sábado 9 de agosto.

Por otra parte, el ministro del régimen de Nicolás Maduro aseguró que saber el paradero de la dirigente Machado, quien está en la clandestinidad, tras denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “Nosotros tenemos información muy clara de dónde está protegida en este momento”, expresó.

Según Cabello, hay una supuesta escalada terrorista de “las Narcoband" y alegó que "ante la falta de votos van a una alianza criminal” con la mafia albanesa y el narcotráfico colombiano, "con el compromiso de entregar el territorio venezolano a las bandas para el traslado de droga. Por aquí no van a pasar”.

Supuesto atentado

El jueves 7 de agosto, Diosdado Cabello dijo que el régimen neutralizó un supuesto atentado con bomba en la Plaza Venezuela, ubicada en una concurrida zona en el norte de Caracas, y responsabilizó una vez más a la oposición venezolana y a EEUU.

De acuerdo con su relato, la oposición democrática busca "generar hechos de violencia en instalaciones militares y policiales, eléctricas, estaciones de servicio y sitios de esparcimiento.

Ese día, presentó una especie de organigrama de la banda criminal, que estaría encabezada por EEUU al que identificó solo con la bandera y sin señalar directamente al gobierno de Donald Trump.

A la derecha aparece la líder opositora María Corina Machad y a su lado el dirigente Juan Pablo Guanipa junto a la mención "capturado" en letras rojas. Este último fue detenido en mayo.

FUENTE: Con información de VTV/TalCual/Monitoreamos/Fuser News