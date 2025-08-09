sábado 9  de  agosto 2025
VENEZUELA

Cabello vincula a María Corina Machado y EEUU con supuestos "actos terroristas" tras hallazgo de explosivos

El número dos del régimen, Diosdado Cabello, dijo que tienen "información muy clara" de dónde está la opositora María Corina Machado

Desde Maturín, en el estado Monagas, el ministro Diosdado Cabello dio detalles de los explosivos que el régimen reportó fueron incautados este 9 de agosto

Desde Maturín, en el estado Monagas, el ministro Diosdado Cabello dio detalles de los explosivos que el régimen reportó fueron incautados este 9 de agosto

Cuenta Con el Mazo Dando en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MATURÍN. - El ministro de Interior y Justicia del régimen chavista, Diosdado Cabello, informó sobre la incautación de material explosivo en dos galpones ubicados en Maturín, estado Monagas, a 504 kilómetros de Caracas. Durante una transmisión por Venezolana de Televisión (VTV) señaló que los explosivos tienen como destino "actos terroristas".

Cabello, número dos del régimen, señaló que ubicaron 1.137 cajas de cargas huecas que suman 54.000 unidades de cargas huecas, 35 rollos de cordón detonante, 82 cargas secundarias, y 125 detonadores eléctricos; además de 61 sistemas de punta de carga hueca, 46 detonadores no eléctricos, teléfonos celulares y combustible de distintos tipos.

Lee además
La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez (izq.), y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, durante una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar el presupuesto general de la nación para 2020, en Caracas, el 16 de diciembre de 2019. 
Fractura en la cúpula

La guerra interna entre Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez y el rol de las sanciones de EEUU
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, en la concentración del 9 de enero de 2025 en Caracas
VENEZUELA

Diosdado Cabello intenta "cobrarle" a María Corina el fracaso del montaje de comicios

Indicó que hay ocho detenidos y buscan a otras 10 personas.

"Los responsables de esto tienen vinculación directa con la señora María Corina Machado. Nada de esto es espontáneo. Todo es planificado por el imperialismo para hacer daño", aseveró el ministro este sábado 9 de agosto.

Por otra parte, el ministro del régimen de Nicolás Maduro aseguró que saber el paradero de la dirigente Machado, quien está en la clandestinidad, tras denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. “Nosotros tenemos información muy clara de dónde está protegida en este momento”, expresó.

Según Cabello, hay una supuesta escalada terrorista de “las Narcoband" y alegó que "ante la falta de votos van a una alianza criminal” con la mafia albanesa y el narcotráfico colombiano, "con el compromiso de entregar el territorio venezolano a las bandas para el traslado de droga. Por aquí no van a pasar”.

Supuesto atentado

El jueves 7 de agosto, Diosdado Cabello dijo que el régimen neutralizó un supuesto atentado con bomba en la Plaza Venezuela, ubicada en una concurrida zona en el norte de Caracas, y responsabilizó una vez más a la oposición venezolana y a EEUU.

De acuerdo con su relato, la oposición democrática busca "generar hechos de violencia en instalaciones militares y policiales, eléctricas, estaciones de servicio y sitios de esparcimiento.

Ese día, presentó una especie de organigrama de la banda criminal, que estaría encabezada por EEUU al que identificó solo con la bandera y sin señalar directamente al gobierno de Donald Trump.

A la derecha aparece la líder opositora María Corina Machad y a su lado el dirigente Juan Pablo Guanipa junto a la mención "capturado" en letras rojas. Este último fue detenido en mayo.

FUENTE: Con información de VTV/TalCual/Monitoreamos/Fuser News

Temas
Te puede interesar

Diosdado Cabello vincula de nuevo a la oposición y a EEUU en supuesto atentado, hay 13 detenidos

Colombia: Senador Miguel Uribe en estado crítico por hemorragia

La diáspora venezolana supera los 8 millones alrededor del mundo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

La Hababa, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

Cita de Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, en julio de 2025. 
VENEZUELA

Maduro celebra reunión sobre cooperación amazónica, pero ignora destrucción chavista del Marco Minero

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Te puede interesar

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en esta foto de julio de 2018 saluda a su homólogo ruso Vladimir Putin.
CASA BLANCA

Trump ataca el poderoso imperio farmacéutico y la economía de Rusia

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.  video
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta