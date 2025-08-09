Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

MIAMI. - El Mossad, servicio de inteligencia exterior de Israel, tendría su objetivo puesto en el dictador venezolano Nicolás Maduro. De acuerdo con información difundida por el portal Impacto 24/7, la agencia estaría operando en Venezuela desde hace meses con la misión de seguir la alianza del chavismo con Irán y Hezbolá.

Según los datos difundidos, el viernes 8 de agosto, "Venezuela estaría vendiendo uranio extraído de minas clandestinas bajo control militar y de milicias de ese grupo islámico para el programa nuclear iraní. Venezuela es también refugio de terroristas yihadistas que entrenan al ejército chavista, al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fortaleciendo una red criminal que combina terrorismo, narcotráfico y contrabando de recursos estratégicos".

Informaciones de inteligencia de Israel y de Estados Unidos apuntan que, desde al menos 2020, el chavismo autorizó la extracción, procesamiento y envío de uranio venezolano a Irán.

PRIMICIA | El Mossad tendría en la mira a Maduro por su alianza con Irán y Hezbollah, ligada a narcotráfico y venta de uranio. La operación revelaría su pacto con Petro por el Catatumbo y financiaciones ilegales. Trump elevó la recompensa por el narcodictador a 50… pic.twitter.com/ATqZC4ZkR2 — IMPACTO 24/7 (@Impacto24_7) August 8, 2025

Joseph Hage, especialista en Medio Oriente, señala a DIARIO LAS AMÉRICAS que considera posible que la inteligencia israelí siga el rastro al régimen chavista. "Cuando Israel atacó a Irán tenían fuerzas especiales en el terreno y recogieron mucha información. Lo más probable es que han encontrado algún vínculo entre Venezuela, el programa nuclear iraní con evidencias. Y eso lo que viene detrás de ello es el Mossad".

Puntualiza que el Mossad no juega y si tiene conocimiento de cualquier relación directa e indirecta de Maduro, o de cualquiera en Venezuela, con el programa nuclear iraní, “entonces no hay que dudar de que ese señor está en la mira del Mossad”.

Hage enfatiza que se trata de "un escenario posible". Explica que, anteriormente, quizás Israel no veía la amenaza como la percibe ahora después de descubrir las evidencias adentro de Irán de dónde vienen el uranio y cómo están operando.

"La existencia del Estado de Israel depende de que Irán no tenga arma nuclear", resalta.

Investigación en Estados Unidos

El analista Joseph Hage refiere que, el 29 de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el encauzamiento de una red que empezó en Colombia, Venezuela, Ghana, Kenia, Siria y Líbano. "Se habla de una red del ELN a través de sus aliados en Venezuela con un libanés vinculado al gobierno sirio y a Hezbolá para arreglar un intercambio de tres toneladas de cocaína a cambio de un arsenal completo del ejército de Bashar al-Ásad, el depuesto líder de Siria".

Añade que el ELN y el Cartel de Sinaloa buscaron intercambiar drogas por armas: "No están buscando ametralladoras, sino arsenal pesado". Señala que el operador de la red fue extraditado de Kenia a Nueva York y era el vínculo "entre los carteles de Venezuela y Colombia con el Medio Oriente, con Siria".

Hage recuerda que Hezbolá es un brazo armado de la guardia revolucionaria iraní, la cual es el ejército del Ayatola Jamenei.

El experto asevera que Venezuela es un narcoestado y llamó la atención sobre el hecho de que el Departamento de Estado de EEUU designó al Cartel de los Soles, integrado por militares venezolanos, como una organización terrorista.

"Estados Unidos va a ir detrás de Maduro hasta lo último y ya sabemos lo que pasó y es que ahora la recompensa para la cabeza de Maduro superó la recompensa por la cabeza de Osama Bin Landen y es de 50 millones de dólares", subraya.

FUENTE: Con información de DIARIO LAS AMÉRICAS / Impacto 24/7