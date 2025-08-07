jueves 7  de  agosto 2025
VENEZUELA

Diosdado Cabello vincula de nuevo a la oposición y a EEUU en supuesto atentado, hay 13 detenidos

El ministro de Maduro dijo en conferencia de prensa que a uno de los aprehendidos se le incautó un bolso con tres kilos de dinamita en una plaza de Caracas

Imagen difundida por el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela que muestra a Diosdado Cabello hablando sobre el arresto del miembro de la oposición Juan Pablo Guanipa, durante una conferencia de prensa en Caracas el 23 de mayo de 2025.

Imagen difundida por el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela que muestra a Diosdado Cabello hablando sobre el arresto del miembro de la oposición Juan Pablo Guanipa, durante una conferencia de prensa en Caracas el 23 de mayo de 2025.

Venezuela Interior and Justice Ministry AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este jueves que neutralizó un supuesto atentado con bomba en la Plaza Venezuela, ubicada en una concurrida zona en el norte de Caracas, y responsabilizó una vez más a la oposición venezolana y a EEUU.

En conferencia de prensa con medios oficialistas, Cabello dijo que por el hecho hay 13 detenidos y a uno de ellos le fue incautado un bolso con tres kilos de dinamita, por parte de agentes del régimen de Maduro, en la neurálgica plaza, informaron agencias.

Lee además
La comisionada de la CIDH Gloria de Mees sostuvo que, un año después de los comicios en Venezuela, no hay justicia, no hay ninguna rendición de cuentas y ninguna acción significativa para investigar las muertes o proteger los derechos de los detenidos.
REPRESIÓN

Relatora de la CIDH advierte que persisten violaciones a los DDHH en Venezuela tras elecciones de 2024
Embajador de Canadá en la OEA, Stuart Savage, presidente del Consejo Permanente (2025)
FORO

Canadá urge en la OEA dar a la crisis política en Venezuela una respuesta conjunta

"Ese tipo fue a poner esa bomba ahí para volar a un gentío", dijo Cabello en la rueda de prensa. "Y si eso hubiera explotado en el autobús que dice que venía, cuánta gente hubiera muerto, no se salva nadie".

Cabello divulgó un video en el que el hombre dice haber aceptado 20,000 dólares por llevar la mochila a este sector, y también mostró fotos con el mismo contenido.

Oposición y EEUU en un “atentado”

Cabello añadió que hay al menos 13 personas detenidas por esta operación.

Según dijo, la oposición busca "generar hechos de violencia" en instalaciones militares y policiales, eléctricas, estaciones de servicio y sitios de esparcimiento.

Mostró además una especie de organigrama de la banda criminal, que estaría encabezada por EEUU al que identificó solo con la bandera y sin señalar directamente al gobierno de Donald Trúmp.

A la derecha aparece la líder opositora María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad, y a su lado el dirigente Juan Pablo Guanipa junto a la mención "capturado" en letras rojas. Fue detenido en mayo.

Machado ha denunciado fraude en las pasadas elecciones presidenciales de julio de 2024, que le dio a Maduro un tercer mandato seguido de seis años.

"No pudieron sacar al presidente por la vía electoral, no pudieron acabar con la revolución, entonces ellos van a la violencia", zanjó Cabello, quien es acusado por el gobierno estadounidense de liderar la organización terrorista Cártel de los Soles.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Miles marchan en Colombia en apoyo al expresidente Uribe tras condena

Gobierno de Panamá busca renovar concesión portuaria con firma de Hong Kong

Claudia Sheinbaum avanza con mano dura en la reforma electoral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El empresario venezolano Luis Emilio Velutini Urbina falleció el 6 de agosto de 2025 en Santo Domingo
LUTO

Muere en Santo Domingo el empresario venezolano Luis Emilio Velutini

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, visita el Proyecto Habitacional Sueño Guayaquileño, en Guayaquil    
ECUADOR

Daniel Noboa convoca a marchar hacia la Corte Constitucional por bloquear leyes clave

El atacante francés del PSG, Ousmane Dembélé, aplaude durante una ceremonia posterior a la victoria de su club en la Liga de Campeones, el 1 de junio de 2025.
Fútbol

Revelan a los nominados al Balón de Oro 2025

El músico Eddie Palmieri se presenta el 2 de agosto de 2009 en el Théâtre de la Mer en Sète, sureste de Francia, durante el Festival de Música FiestA.
REACCIONES

La música latina lamenta la muerte del maestro Eddie Palmieri

Se informó que los órganos de Adam Turck serán donados, un último acto de generosidad que refleja el espíritu altruista con el que vivió
SUCESO

Actor Adam Turck muere al intentar detener una disputa doméstica en Virginia

Te puede interesar

Vista panorámica del Puerto de Keelung, Taiwán.
COMERCIO MUNDIAL

Varios países negocian con Washington sus aranceles

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de salud de Estados Unidos Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

EEUU finaliza contratos federales de inversión en "vacunas" con ARNm

Imagen de una refinería de petróleo.
ENERGíA

Cuarta caída consecutiva de los precios del petróleo

Imagen recreada de Inteligencia artificial.
TECNOLOGíA

OpenAI lanza ChatGPT-5, su nuevo modelo de IA generativa

Sede del fabricante de chips en la ciudad de Santa Clara, California.
CONFLICTO

Trump exige la renuncia del presidente de Intel por nexos con el régimen de China