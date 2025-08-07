Diosdado Cabello vincula de nuevo a la oposición y a EEUU en supuesto atentado, hay 13 detenidos

Imagen difundida por el Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela que muestra a Diosdado Cabello hablando sobre el arresto del miembro de la oposición Juan Pablo Guanipa, durante una conferencia de prensa en Caracas el 23 de mayo de 2025.

CARACAS. - El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello , informó este jueves que neutralizó un supuesto atentado con bomba en la Plaza Venezuela, ubicada en una concurrida zona en el norte de Caracas, y responsabilizó una vez más a la oposición venezolana y a EEUU .

En conferencia de prensa con medios oficialistas, Cabello dijo que por el hecho hay 13 detenidos y a uno de ellos le fue incautado un bolso con tres kilos de dinamita, por parte de agentes del régimen de Maduro, en la neurálgica plaza, informaron agencias.

"Ese tipo fue a poner esa bomba ahí para volar a un gentío", dijo Cabello en la rueda de prensa. "Y si eso hubiera explotado en el autobús que dice que venía, cuánta gente hubiera muerto, no se salva nadie".

Cabello divulgó un video en el que el hombre dice haber aceptado 20,000 dólares por llevar la mochila a este sector, y también mostró fotos con el mismo contenido.

Oposición y EEUU en un “atentado”

Cabello añadió que hay al menos 13 personas detenidas por esta operación.

Según dijo, la oposición busca "generar hechos de violencia" en instalaciones militares y policiales, eléctricas, estaciones de servicio y sitios de esparcimiento.

Mostró además una especie de organigrama de la banda criminal, que estaría encabezada por EEUU al que identificó solo con la bandera y sin señalar directamente al gobierno de Donald Trúmp.

A la derecha aparece la líder opositora María Corina Machado, quien permanece en la clandestinidad, y a su lado el dirigente Juan Pablo Guanipa junto a la mención "capturado" en letras rojas. Fue detenido en mayo.

Machado ha denunciado fraude en las pasadas elecciones presidenciales de julio de 2024, que le dio a Maduro un tercer mandato seguido de seis años.

"No pudieron sacar al presidente por la vía electoral, no pudieron acabar con la revolución, entonces ellos van a la violencia", zanjó Cabello, quien es acusado por el gobierno estadounidense de liderar la organización terrorista Cártel de los Soles.

FUENTE: Con información de AFP