Colombia: Senador Miguel Uribe en estado crítico por hemorragia

El equipo médico decidió poner al político bajo "sedación profunda para contribuir a su evolución", según el más reciente parte

Acto de solidaridad con el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe&nbsp;

Acto de solidaridad con el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe vuelve a encontrarse en estado crítico tras padecer una hemorragia durante su convalecencia tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña.

El centro médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde lleva ingresado desde entonces, ha anunciado un empeoramiento de su estado de salud durante las últimas 48 horas debido a "una hemorragia en el sistema nervioso central", según un parte médico emitido a petición de la familia.

La hemorragia provocó que el equipo médico de Uribe haya decidido poner al senador bajo "sedación profunda para contribuir a su evolución".

El último parte del hospital databa del 14 de julio, cuando el centro médico informó de que el senador estaba exhibiendo "una respuesta clínica favorable y estable, y había iniciado un "protocolo de neurorehabilitación".

Disidencia de las FARC, principal "sospechosa" del atentado contra Miguel Uribe Turbay

Las autoridades colombianas apuntaron este miércoles a la disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez como posible autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, hospitalizado en cuidados intensivos desde hace casi dos meses.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que según inteligencia militar tiene más de 2.000 miembros.

"Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación", dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

Uribe, un senador opositor de 39 años, fue baleado durante un mitin en un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Desde entonces, permanece conectado a un respirador artificial y su diagnóstico es reservado.

En las últimas semanas, sus familiares celebraron su entrada en un proceso de neurorehabilitación. Su hermana, María Carolina Hoyos, aseguró recientemente que su recuperación es un "milagro".

FUENTE: Con información de Europa Press / AFP

