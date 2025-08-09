sábado 9  de  agosto 2025
CIFRAS

La diáspora venezolana supera los 8 millones alrededor del mundo

La crisis política, social y económica que vive Venezuela, con la perpetuación del régimen de Nicolás Maduro han logrado cifras históricas de éxodo

Migrantes cruzan el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La migración por este peligroso paso va en aumento. Cubanos, Haitianos y Venezolanos tiene la opción cerrada del programa Movilidad Segura que busca precisamente que la gente no llegue a EEUU de forma irregular a través del Darién.

Migrantes cruzan el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La migración por este peligroso paso va en aumento. Cubanos, Haitianos y Venezolanos tiene la opción cerrada del programa Movilidad Segura que busca precisamente que la gente no llegue a EEUU de forma irregular a través del Darién.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La migración venezolana ha alcanzado cifras históricas, convirtiéndose en uno de los mayores movimientos de población en el mundo contemporáneo.

Aunque existen discrepancias en las cifras, debido a lo complejo de contabilizar a los migrantes que, en su mayoría huyen de manera ilegal y se trasladan por pasos irregulares, la realidad es que no menos de ocho millones de venezolanos han abandonado su país huyendo de las garras del socialismo.

Lee además
Coordinadores del comando ConVzla en EEUU dieron detalles para la actividad convocada para este sábado en el mundo, en donde hay más de 200 ciudades organizadas para elevar su voz y su acta, que demuestra la victoria de Edmundo González como presidente de Venezuela.
VENEZUELA

Diáspora venezolana en EEUU alza su voz por la libertad de los presos políticos
Libro sobre la diáspora venezolana.
EVENTO

Presentan libro sobre diáspora venezolana con la presencia del presidente electo Edmundo González

La diáspora venezolana ha alcanzado niveles sin precedentes, posicionándose como uno de los mayores movimientos migratorios en la historia reciente de América Latina. Según cifras oficiales de plataformas como R4V, INEGI y GeoPolaris, más de ocho millones de venezolanos han abandonado el país en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, el Observatorio de la Diáspora Venezolana estima que el número real supera los 9,1 millones desde el año 2013, lo que representa más de una cuarta parte de la población nacional. Esta discrepancia refleja la dificultad de contabilizar a quienes migran por vías informales o sin registro oficial.

Los principales destinos de esta migración masiva se concentran en América Latina y algunos países de Europa y Norteamérica. Colombia encabeza la lista con más de 2,8 millones de venezolanos, seguido por Perú con 1,6 millones, Estados Unidos con más de 750 mil, y Chile y España con cifras cercanas a los 700 mil. Brasil, Ecuador, Argentina, República Dominicana y México también figuran como receptores importantes. Estos países han implementado diversas políticas de acogida, aunque muchas veces insuficientes frente al volumen migratorio y los desafíos sociales que implica.

Una parte significativa de los migrantes venezolanos ha optado por rutas irregulares, cruzando fronteras a pie, por trochas o pasos ilegales, especialmente en zonas como el Darién entre Colombia y Panamá, o la frontera entre Venezuela y Brasil. Estas travesías suelen exponer a los migrantes a condiciones extremas: hambre, enfermedades, violencia, explotación sexual y redes de tráfico humano. Muchos llegan sin documentos, lo que dificulta su acceso a servicios básicos, empleo formal y protección legal en los países de destino.

A pesar de las adversidades, la diáspora venezolana está compuesta en gran parte por jóvenes profesionales, técnicos y emprendedores que buscan reconstruir sus vidas y aportar a las sociedades que los reciben. Su presencia ha transformado el

Disminuyen las cifras

Según GeoPolaris, un proyecto especializado en análisis geográfico y demográfico, esta migración masiva está distribuida en países, principalmente, latinoamericanos como Colombia (2,8 millones), Perú (1,6 millones), Chile, Brasil y Ecuador, además de naciones fuera de la región como Estados Unidos y España, que también han recibido cientos de miles de venezolanos.

El análisis muestra que, aunque el ritmo migratorio ha disminuido ligeramente desde su punto más alto entre 2017 y 2023, sigue creciendo en países como EEUU, España, Perú, Brasil y Chile. En contraste, Colombia, Ecuador y Argentina han comenzado a mostrar señales de estabilización o incluso una leve reducción en el número de nuevos migrantes.

Esta dinámica refleja tanto cambios en las políticas migratorias como en las condiciones económicas y sociales de los países receptores.

Embed

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Diáspora de Venezuela celebra con "patriotismo pero sin patria" el 5 de julio y llama a organizarse

Cabello vincula a María Corina Machado y EEUU con supuestos "actos terroristas" tras hallazgo de explosivos

Colombia: Senador Miguel Uribe en estado crítico por hemorragia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

La Hababa, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

Cita de Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Martin Von Hildebrand, en julio de 2025. 
VENEZUELA

Maduro celebra reunión sobre cooperación amazónica, pero ignora destrucción chavista del Marco Minero

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Te puede interesar

Control máster de América TeVé-Canal 41.
REDACCIONES SILENCIADAS

La crisis de medios en Miami y su sombra sobre la democracia

Por DANIEL CASTROPÉ
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en esta foto de julio de 2018 saluda a su homólogo ruso Vladimir Putin.
CASA BLANCA

Trump ataca el poderoso imperio farmacéutico y la economía de Rusia

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.  video
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta