sábado 9  de  agosto 2025
ANÁLISIS

¿Cuál es el destino político de Brasil?

El reconocido periodista Nehomar Hernández conversó con el analista político Lucas Ribeiro sobre la realidad de Brasil en medio de la arremetida del socialismo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.&nbsp;

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024. 

AFP/Evaristo Sa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Nehomar Hernández, reconocido periodista venezolano, entrevistó al analista político Lucas Ribeiro, para abordar todos los temas que configuran la actual crisis política en Brasil: la prominencia del juez Alexandre de Moraes, la persecución a Bolsonaro, la censura en redes sociales, la campaña de reelección de Lula da Silva y más.

La conversación, dirigida al público hispano, se centró en un análisis objetivo de la situación política actual en Brasil, incluyendo el caso de Jair Bolsonaro y la aplicación de la Ley Magnitsky. Una oportunidad para entender la realidad del país sin filtros.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro saluda a sus seguidores durante una reunión con motociclistas durante la Capital Moto Week en Brasilia el 29 de julio de 2025.
POLÍTICA

Juez sancionado autoriza al expresidente Bolsonaro a recibir visitas de familiares directos
La ocupación del pleno por miembros de la oposición desde este martes impidió el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados brasileña. hasta última hora
POLÍTICA

Congreso de Brasil abre sesión luego de bloqueo de 30 horas contra arresto domiciliario de Bolsonaro

El gigante latinoamericano está viviendo un intenso momento político que tiene al mundo viendo el acontecer diario. La llegada nuevamente del socialismo, con Lula da Silva al frente y la arremetida contra Bolsonaro en un acto de revanchismo, en medio de una crisis económica con Estados Unidos.

Con una justicia parcializada, Brasil es ahora protagonista de censura mediática, censura política y mal manejo de las relaciones exteriores, aunado a que el Poder Judicial pareciera tener mayor poder que el presidente de la República.

La dictadura del Poder Judicial en Brasil

La fiscalía de Brasil pidió este martes a la corte suprema condenar a el expresidente Jair Bolsonaro por "asociación criminal armada" y "golpe de estado", en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos.

Al cabo de varias jornadas de interrogatorios, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y siete de sus exsubordinados más cercanos trataron de "garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático", según un documento oficial divulgado en la madrugada.

Esto luego de perder las elecciones de 2022 frente al Luiz Inacio Lula da Silva.

"Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por (...) organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de estado" y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la fiscalía afín al presidente Ignacio Lula Da Silva.

El juicio contra el mandatario provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como "una cacería de brujas" y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 31 agosto.

El destino del expresidente y sus excolaboradores queda ahora en manos del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

La pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel.

Bolsonaro se dice inocente y "perseguido". Ante la Corte reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para impedir la asunción de Lula.

El expresidente "instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión", afirma de su lado la fiscalía.

El presidente Lula afirma que buscará negociar con Washington para evitar los aranceles, pero condenó la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña y anunció una posible "reciprocidad" con gravámenes a las importaciones de Estados Unidos.

Trump descarta hablar con Lula ahora sobre aranceles y defiende a Bolsonaro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump descartó hablar de aranceles con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "ahora", pero dejó la puerta abierta de cara al futuro y defendió de nuevo al exmandatario Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro es un "buen hombre" y fue un gran presidente para Brasil", destacó Trump.

FUENTE: Redacción

Censura y silencio, evidencias del sesgo político de proceso judicial contra exasesor de Bolsonaro

Brasil admite posibilidad de incluir tierras raras en negociaciones de aranceles con Estados Unidos

La estrategia de seguridad alimentaria de China y las alianzas agrícolas latinoamericanas

Iván Simonovis, detective criminalista y consultor penal venezolano.
VENEZUELA

Iván Simonovis: Aumento de recompensa por la cabeza de Maduro "desata paranoia en el régimen"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 
Narcoterrorismo

Trump ordena al ejército combatir los cárteles latinoamericanos designados como "terroristas globales"

Inmigrantes en la frontera. 
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta ser libre? Cubano adeuda medio millón por no acatar orden de deportación

En esta foto del 6 de agosto del 2020, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, escucha una pregunta en una conferencia de prensa en la ciudad de Nueva York. 
Acusaciones

Justicia abre investigación sobre la fiscal general de Nueva York, Letitia James

Te puede interesar

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
CERCO SOBRE EL RÉGIMEN

Maduro tendría el tiempo contado: EEUU e Israel se enfocan en su criminalidad

Por Graciana Álvarez
Patrullas policiales del condado de Fulton bloquean la entrada a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) durante un tiroteo en Atlanta, Georgia, el 8 de agosto de 2025. 
SUCESOS

Un hombre mata a policía cerca de una agencia federal de salud en Atlanta

La Hababa, Cuba. 
TESTIMONIO

Repatriado desde Alemania a Cuba: "Me arrepiento profundamente de volver"

Imagen referencial. 
SUCESOS

Tiroteo en Times Square, Nueva York, deja a tres personas heridas

Liga Antidifamación revela deficiencias en acciones estatales para combatir el antisemitismo.
EN DATOS

Liga Antidifamación revela deficiencias en acciones estatales para combatir el antisemitismo