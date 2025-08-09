¿Cuál es el destino político de Brasil?

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pronuncia un discurso durante el lanzamiento del nuevo programa Procred 360 para apoyar el emprendimiento en el Palacio Planalto de Brasilia el 22 de abril de 2024.

Nehomar Hernández, reconocido periodista venezolano, entrevistó al analista político Lucas Ribeiro, para abordar todos los temas que configuran la actual crisis política en Brasil: la prominencia del juez Alexandre de Moraes, la persecución a Bolsonaro, la censura en redes sociales, la campaña de reelección de Lula da Silva y más.

La conversación, dirigida al público hispano, se centró en un análisis objetivo de la situación política actual en Brasil, incluyendo el caso de Jair Bolsonaro y la aplicación de la Ley Magnitsky. Una oportunidad para entender la realidad del país sin filtros.

El gigante latinoamericano está viviendo un intenso momento político que tiene al mundo viendo el acontecer diario. La llegada nuevamente del socialismo, con Lula da Silva al frente y la arremetida contra Bolsonaro en un acto de revanchismo, en medio de una crisis económica con Estados Unidos.

Con una justicia parcializada, Brasil es ahora protagonista de censura mediática, censura política y mal manejo de las relaciones exteriores, aunado a que el Poder Judicial pareciera tener mayor poder que el presidente de la República.

La dictadura del Poder Judicial en Brasil

La fiscalía de Brasil pidió este martes a la corte suprema condenar a el expresidente Jair Bolsonaro por "asociación criminal armada" y "golpe de estado", en un proceso que ha detonado una crisis diplomática entre Brasil y Estados Unidos.

Al cabo de varias jornadas de interrogatorios, el ente acusador reafirmó la tesis de que Bolsonaro y siete de sus exsubordinados más cercanos trataron de "garantizar la permanencia autoritaria en el poder mediante intentos de perturbar violentamente el orden democrático", según un documento oficial divulgado en la madrugada.

Esto luego de perder las elecciones de 2022 frente al Luiz Inacio Lula da Silva.

"Comprobada la participación de las personas en los hechos, el fiscal general de la república reforzó que sean condenados por (...) organización criminal armada", "tentativa de abolición del estado democrático", "golpe de estado" y otros delitos relacionados con daños a bienes públicos, afirmó la fiscalía afín al presidente Ignacio Lula Da Silva.

El juicio contra el mandatario provocó la condena del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que califica el proceso como "una cacería de brujas" y anunció aranceles del 50% a las importaciones de origen brasileño a partir del 31 agosto.

El destino del expresidente y sus excolaboradores queda ahora en manos del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes, quien también se encuentra bajo amenaza de sanciones de Washington por sus fallos en contra de plataformas de redes sociales estadounidenses.

La pena de Bolsonaro y sus presuntos cómplices podría ascender hasta 40 años de cárcel.

Bolsonaro se dice inocente y "perseguido". Ante la Corte reconoció haber considerado "un dispositivo constitucional" para impedir la asunción de Lula.

El expresidente "instrumentalizó el aparato estatal y operó deliberadamente un plan persistente para atacar las instituciones públicas y el proceso de sucesión", afirma de su lado la fiscalía.

El presidente Lula afirma que buscará negociar con Washington para evitar los aranceles, pero condenó la "injerencia" de Trump en la justicia brasileña y anunció una posible "reciprocidad" con gravámenes a las importaciones de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump descartó hablar de aranceles con su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva "ahora", pero dejó la puerta abierta de cara al futuro y defendió de nuevo al exmandatario Jair Bolsonaro.

"Bolsonaro es un "buen hombre" y fue un gran presidente para Brasil", destacó Trump.

