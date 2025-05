CIDH denuncia ola de detenciones en el marco de la farsa electoral en Venezuela

En ese sentido, a través de sus redes sociales, la Comisión puntualizó: "El Estado (régimen) debe poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar inmediatamente a las personas presas políticas".

Juan Pablo Guanipa es un dirigente opositor del partido Primero Justicia (PJ) y cercano colaborador de la líder María Corina Machado. El régimen de Nicolás Maduro lo acusó de encabezar un supuesto plan terrorista contra los comicios, en una trama en la que el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, también vinculó a cuatro ONG.

La familia de Guanipa señaló este viernes que no saben nada del también exvicepresidente de la Asamblea Nacional (AN) desde su detención el 23 de mayo. "Seguimos sin saber dónde están, no les permiten visitas a sus familiares, no sabemos si tiene acceso a sus medicinas y su abogado de confianza, Joel García, no ha podido hablar con él. Esto es una clara violación al debido proceso y sus derechos como venezolano", denunciaron.

Sin derechos

Por otra parte, varias organizaciones internacionales de DDHH exigieron liberar de inmediato al abogado y activista Eduardo Torres, de la ONG Provea, quien fue detenido durante este mes de mayo. Pidieron cesar la persecución contra defensores de derechos humanos "y toda forma de represión por motivos políticos".

"Solicitamos a autoridades nacionales e internacionales, organismos multilaterales, misiones diplomáticas y actores con capacidad de incidencia replicar estos mensajes y exigir al Estado venezolano la liberación inmediata de Eduardo Torres y todas las personas defensoras en prisión por motivos políticos", señalaron en un comunicado organizaciones como Amnistía Internacional. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH): Freedom House y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras.

FUENTE: Con información de la CIDH/ Familia de Juan Pablo Guanipa/Provea