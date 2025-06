Edmundo González Urrutia señala que la farsa electoral demostró que el régimen "no tiene pueblo"

CARACAS. - El presidente electo, Edmundo González Urrutia, señaló este domingo 1 de junio que la farsa electoral promovida por el régimen de Nicolás Maduro como elecciones regionales lo dejó al descubierto. "Vaciamos las calles, vaciamos las urnas, vaciamos sus mentiras. Los vaciamos, los dejamos solos, no tienen pueblo y donde no está el pueblo no hay poder", expresó en un video difundido en sus redes sociales.