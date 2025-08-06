jueves 7  de  agosto 2025
Disidencia de las FARC, principal "sospechosa" del atentado contra Miguel Uribe Turbay

"Todo apunta a que la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores", dijo el director de la policía de Colombia

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un "atentado".

El senador colombiano de la oposición de derecha y candidato a las elecciones presidenciales del próximo año, Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue herido de bala en Bogotá el 7 de junio de 2025, según informaron varios medios, mientras que el gobierno denunció un "atentado".

Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP
Un hombre sostiene un cartel con propaganda de Miguel Uribe Turbay, durante una protesta contra la violencia y a favor de la paz en Medellín, Colombia, el 8 de junio de 2025, un día después del ataque a Uribe. Un destacado candidato presidencial colombiano de derecha, que recibió un disparo durante un acto de campaña en Bogotá, fue sometido con éxito a una primera cirugía, según informó el alcalde de la ciudad el domingo. El senador Miguel Uribe, de 39 años, se dirigía a sus simpatizantes en la capital cuando un hombre armado le disparó dos veces en la cabeza y una vez en la rodilla antes de ser detenido.

Un hombre sostiene un cartel con propaganda de Miguel Uribe Turbay, durante una protesta contra la violencia y a favor de la paz en Medellín, Colombia, el 8 de junio de 2025, un día después del ataque a Uribe. Un destacado candidato presidencial colombiano de derecha, que recibió un disparo durante un acto de campaña en Bogotá, fue sometido con éxito a una primera cirugía, según informó el alcalde de la ciudad el domingo. El senador Miguel Uribe, de 39 años, se dirigía a sus simpatizantes en la capital cuando un hombre armado le disparó dos veces en la cabeza y una vez en la rodilla antes de ser detenido.

(Foto de JAIME SALDARRIAGA / AFP)
Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada "Marcha Silenciosa" para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025.

Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada "Marcha Silenciosa" para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - Las autoridades colombianas apuntaron este miércoles a la disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez como posible autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, hospitalizado en cuidados intensivos desde hace casi dos meses.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que según inteligencia militar tiene más de 2.000 miembros.

Una mujer sostiene una bandera nacional durante la llamada Marcha Silenciosa para mostrar apoyo a la salud del senador Miguel Uribe Turbay y pedir paz para el país en Medellín, Colombia, el 15 de junio de 2025.
Fiscalía de Colombia imputa al autor del atentado contra senador Miguel Uribe Turbay
El exalcalde guatematelco Romeo Ramos, acusado de narcotráfico, fue detenido en mayo de 2025
Guatemala extradita a EEUU a exalcalde acusado de conspiración para el tráfico de drogas

"Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación", dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

Uribe, un senador opositor de 39 años, fue baleado durante un mitin en un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Desde entonces, permanece conectado a un respirador artificial y su diagnóstico es reservado.

En las últimas semanas, sus familiares celebraron su entrada en un proceso de neurorehabilitación. Su hermana, María Carolina Hoyos, aseguró recientemente que su recuperación es un "milagro".

Implicados

Hasta el momento hay seis detenidos por el caso incluido el atacante, un menor de 15 años. A principios de julio la policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como "El Costeño", cerebro logístico del ataque y pieza clave para llegar a los autores intelectuales.

El ataque a Uribe, favorito de la oposición para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Las autoridades sospechan que Márquez y el segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas.

La investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, no descarta la hipótesis de la policía.

La Segunda Marquetalia podría tener intereses en un atentado como este para desestabilizar al país y así "consolidar control territorial", poner a este gobierno o el próximo "contra las cuerdas" o "parecer más grandes de lo que son", señaló en declaraciones a Blu Radio.

FUENTE: Con información de AFP

