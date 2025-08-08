viernes 8  de  agosto 2025
Crimen organizado

Petro anuncia "diálogos de paz" con el Clan del Golfo, el mayor grupo narco de Colombia

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, es el mayor productor de cocaína del mundo

El presidente Gustavo Petro participa en un cabildo en Barranquilla

El presidente Gustavo Petro participa en un cabildo en Barranquilla

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes el inicio de "conversaciones" en el extranjero con el Clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos.

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre criminales y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno izquierdista del país.

"Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista", dijo Petro durante un evento en Córdoba (norte), sin dar más detalles.

El Clan del Golfo insiste en ser reconocido como un "grupo político" y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares.

"Beneficios" a grupos criminales

A finales de julio, el gobierno presentó una cuestionada propuesta ante el Congreso para someter a los grupos criminales con beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme.

"Estamos intentando quitar las finanzas" de los grupos que "hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia", declaró el mandatario de izquierda.

En medio del récord de "narcocultivos" en el país, con 253.000 hectáreas registradas en 2023 según la ONU, las fuerzas armadas llevan a cabo una gran ofensiva para intentar frenar al grupo narcotraficante.

Se espera que en septiembre Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda de ese país para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes.

FUENTE: Con información de AFP

