Congresista española alza la voz: "Yo acuso a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad"

De igual manera, denunció los arrestos injustificados cometidos desde el régimen hacia la población civil, destacando las torturas a las que han sido sometidos niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

"Ahí siguen otros 70 niños y adolescentes como ella. Y más de 1.900 adultos. Mujeres embarazadas. Ancianos. Incluso discapacitados".

En sus palabras, Álvarez de Toledo se refirió a la Comunidad Internacional de mantener silencio y ser cómplice de la actuación desmedida del régimen. "¿Dónde están los cuerpos diplomáticos de las democracias europeas y occidentales? ¿Disfrutando de las paradisíacas playas venezolanas? ¿Preparando la Navidad? ¿Y dónde está el Vaticano? Ni un solo sacerdote ha pasado por ahí".

Se refirió también al rol del gobierno de Pedro Sánchez y su poca acción. "Yo acuso al Gobierno de España. No sólo ha ignorado la decisión de esta Cámara, que el pasado 11 de septiembre —hace hoy 3 meses— le instó a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. (Sí, señorías, tuvimos la inteligencia de ser decentes). No sólo ha despreciado la verdad recogida en las actas y la voluntad soberana de un pueblo hermano. Es que encima nos toma por idiotas. Dijo el señor Albares el otro día: ‘He visto alusiones en la prensa, pero Edmundo González no me ha pedido directamente que lo reconozca como presidente’".

Mencionó también a los empresarios que mantienen nexos con el régimen. "Yo acuso a los empresarios –y a los lobistas y a los comisionistas– que siguen haciendo negocio con la dictadura", continuó la diputada popular, "que anteponen sus intereses económicos a la vida de millones de personas. Que tratan a Delcy Rodríguez como si fuera la ministra de un Gobierno, en fin, ligeramente autoritario, y no la cabecilla de una organización criminal".

Embed - Idania Chirinos on Instagram: "Los venezolanos siempre estaremos en deuda con los demócratas del mundo que han abrazado la causa por la libertad y por la democracia! Cómo Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Congreso de los Diputados de España, quien hoy ha llamado a nos ser cómplices de un régimen criminal como el de Nicolás Maduro. “Venezuela es hoy un inmenso campo de torturas” ha dicho, en uno de los mejores discursos que he podido escuchar! Se los dejo completo, hay que oírlo!!!" View this post on Instagram A post shared by Idania Chirinos (@idania.chirinos)

FUENTE: Redacción