Tareck El Aissami y supuesta intención de suicidio arroja más sospechas contra el chavismo, según reporte

El exministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami (C) escoltado por miembros de la Policía Nacional Anticorrupción tras su arresto en Caracas. según muestra la fotografía difundida por la Fiscalía General de Venezuela el 9 de abril de 2024,

CARACAS. - En un nuevo episodio del caso de corrupción PDVSA-Cripto, el exministro de Petróleo del régimen de Venezuela , Tareck El Aissami , habría descartado ante la juez que lo procesa por fraude contra el Estado que tenga intención de incurrir en suicidio “y ahora mucho menos”, según un reporte del exfiscal del Ministerio Público venezolano, Zair Mundaray.

Según el abogado que lleva el pulso de las incidencias del proceso, el exfuncionario habría sido interrogado durante la audiencia de esta semana si tenía "alguna intención de suicidarse", a lo cual respondió que no y solicitó de inmediato le practiquen exámenes médicos y psicológicos que lo corroboren.

“Está claro que teme que lo ‘suiciden”, afirmó Mundaray al suministrar detalles de la audiencia judicial, los cuales apuntan de nuevo al chavismo luego de las graves denuncias hechas por El Aissami en momentos en que crecen los casos de presos políticos muertos en cárceles, bajo custodia del Estado, o en desaparición forzada.

Denuncias que impactan en el chavismo

Esta semana, el exministro de Maduro señaló directamente al exfiscal general Tarek William Saab de ordenar y participar en actos de tortura y tratos inhumanos en su contra, según informó Mundaray, lo cual impactó duramente en la gestión de Delcy Rodríguez y del actual fiscal general Larry Lavoe, según se informó.

“Hoy evidentemente instruyeron a la juez de que controlara las declaraciones, por eso interrumpió a El Aissami para que no delatara otros delitos sino que se limitara a los hechos de la acusación”, aseguró el abogado en un reporte en su cuenta de X

“Está claro que las declaraciones han causado mella al régimen, sin embargo El Aissami mencionó denuncias que hizo sobre corrupción y delató que Tarek William Saab los había sobreseído a cambio de dinero”, añadió.

También indicó que “durante los interrogatorios se intentó identificar al psiquiatra que utilizaron para drogar a El Aissami y que también visitó a Hugbel Roa, al parecer presentarán denuncia formal por sus crímenes”.

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FUENTE: Con información de Zair Mundaray red X