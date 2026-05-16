sábado 16  de  mayo 2026
CRISIS INTERNA

Cuba fija nuevos precios del combustible en dólares a partir del 15 de mayo

Una circular interna atribuida a la Corporación CIMEX, obtenida por DIARIO LAS AMÉRICAS desde Cuba, establece tarifas minoristas y mayoristas en moneda estadounidense para distintos tipos de gasolina y diésel en servicentros de la isla en medio de apagones, inflación y creciente deterioro económico.

La circular especial 03/2026, firmada presuntamente por el presidente de CIMEX S.A, Héctor Oroza Busutil, entró en vigor el 15 de mayo.

La circular especial 03/2026, firmada presuntamente por el presidente de CIMEX S.A, Héctor Oroza Busutil, entró en vigor el 15 de mayo.

COLLAGE DLA
Circular recibida desde Cuba que muestra los nuevos precios del combustible en dólares americanos para la población.

Circular recibida desde Cuba que muestra los nuevos precios del combustible en dólares americanos para la población.

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. – Una carta interna atribuida a la Corporación CIMEX S.A, obtenida por DIARIO LAS AMÉRICAS desde Cuba, revela la aprobación de nuevos precios de combustibles en dólares estadounidenses para servicentros de la isla, una medida que volvería a profundizar la dolarización parcial impulsada por el régimen cubano en medio de la severa crisis económica y energética que enfrenta el país.

La circular especial 03/2026, firmada presuntamente por el presidente de CIMEX S.A, Héctor Oroza Busutil, establece precios minoristas y mayoristas para diferentes tipos de gasolina y diésel en moneda estadounidense con entrada en vigor prevista para el próximo 15 de mayo.

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Según el documento, la gasolina especial B100 tendría un precio minorista de 2.60 dólares por litro, mientras la gasolina especial B94 pasaría a costar 2 dólares. En tanto, el diésel especial se vendería a 2.20 dólares por litro y el diésel regular a 2 dólares.

La disposición señala que la medida aplicaría “para todos los servicentros, exceptuando los de tratamientos específicos”, y hace referencia a acuerdos del Consejo de Ministros y resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios.

PRECIOS GASOLINA USD CUBA
Circular recibida desde Cuba que muestra los nuevos precios del combustible en dólares americanos para la población.

Circular recibida desde Cuba que muestra los nuevos precios del combustible en dólares americanos para la población.

La información surge en momentos en que Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de los últimos años, marcada por más de 48 horas sin electricidad, desabastecimiento de combustible, colapso del transporte público y una inflación creciente que continúa erosionando el poder adquisitivo de la población.

El posible establecimiento de precios directamente en dólares vuelve además a evidenciar la creciente dependencia del régimen cubano de las divisas extranjeras para sostener sectores estratégicos de la economía, mientras gran parte de los salarios en la isla continúan pagándose en pesos cubanos, una moneda fuertemente devaluada.

Economistas y analistas independientes han advertido en reiteradas ocasiones que el avance de mecanismos dolarizados dentro de la economía cubana amplía las desigualdades sociales y dificulta aún más el acceso a bienes esenciales para sectores sin ingresos en moneda fuerte o remesas provenientes del exterior.

La revelación del archivo coincide además con semanas de creciente malestar social dentro de la isla, donde cientos de ciudadanos en diferentes puntos del país han protagonizado oleadas de protestas denunciado incremento de apagones, falta de alimentos, escasez de medicamentos y un mayor deterioro de servicios básicos.

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