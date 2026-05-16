Cuba fija nuevos precios del combustible en dólares a partir del 15 de mayo

Circular recibida desde Cuba que muestra los nuevos precios del combustible en dólares americanos para la población.

La circular especial 03/2026, firmada presuntamente por el presidente de CIMEX S.A, Héctor Oroza Busutil, entró en vigor el 15 de mayo.

MIAMI. – Una carta interna atribuida a la Corporación CIMEX S.A, obtenida por DIARIO LAS AMÉRICAS desde Cuba, revela la aprobación de nuevos precios de combustibles en dólares estadounidenses para servicentros de la isla, una medida que volvería a profundizar la dolarización parcial impulsada por el régimen cubano en medio de la severa crisis económica y energética que enfrenta el país.

La circular especial 03/2026, firmada presuntamente por el presidente de CIMEX S.A, Héctor Oroza Busutil, establece precios minoristas y mayoristas para diferentes tipos de gasolina y diésel en moneda estadounidense con entrada en vigor prevista para el próximo 15 de mayo.

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Según el documento, la gasolina especial B100 tendría un precio minorista de 2.60 dólares por litro, mientras la gasolina especial B94 pasaría a costar 2 dólares. En tanto, el diésel especial se vendería a 2.20 dólares por litro y el diésel regular a 2 dólares.

La disposición señala que la medida aplicaría “para todos los servicentros, exceptuando los de tratamientos específicos”, y hace referencia a acuerdos del Consejo de Ministros y resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios.

PRECIOS GASOLINA USD CUBA Circular recibida desde Cuba que muestra los nuevos precios del combustible en dólares americanos para la población. COLLAGE DLA

La información surge en momentos en que Cuba atraviesa una de las peores crisis energéticas de los últimos años, marcada por más de 48 horas sin electricidad, desabastecimiento de combustible, colapso del transporte público y una inflación creciente que continúa erosionando el poder adquisitivo de la población.

El posible establecimiento de precios directamente en dólares vuelve además a evidenciar la creciente dependencia del régimen cubano de las divisas extranjeras para sostener sectores estratégicos de la economía, mientras gran parte de los salarios en la isla continúan pagándose en pesos cubanos, una moneda fuertemente devaluada.

Economistas y analistas independientes han advertido en reiteradas ocasiones que el avance de mecanismos dolarizados dentro de la economía cubana amplía las desigualdades sociales y dificulta aún más el acceso a bienes esenciales para sectores sin ingresos en moneda fuerte o remesas provenientes del exterior.

La revelación del archivo coincide además con semanas de creciente malestar social dentro de la isla, donde cientos de ciudadanos en diferentes puntos del país han protagonizado oleadas de protestas denunciado incremento de apagones, falta de alimentos, escasez de medicamentos y un mayor deterioro de servicios básicos.