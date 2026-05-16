sábado 16  de  mayo 2026
TENSIONES

Trump advierte que Irán "lo pasará muy mal" si no hay acuerdo

El Gobierno de Irán aseguró este viernes que "aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente" con Estados Unidos

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida, el 1 de mayo de 2026.

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda tras su llegada al Aeropuerto Internacional de Ocala, en Ocala, Florida, el 1 de mayo de 2026.

AFP
El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

El presidente Donald Trump habla en la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a las autoridades iraníes que "lo van a pasar muy mal" si fructifican de una vez las conversaciones bilaterales mediadas por Pakistán en medio de un delicado alto el fuego.

Trump, que el pasado fin de semana rechazó la última contrapropuesta iraní, reconoció en entrevista con la cadena francesa BFM TV que ahora mismo la situación es una incógnita.

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"No tengo ni idea de si van a firmar", indicó el presidente de Estados Unidos. "Si no lo hacen, lo van a pasar muy mal, muy mal. Más les vale llegar a un acuerdo", planteó el mandatario durante la entrevista.

En lo que se refiere a los últimos acontecimientos, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó este sábado a la capital iraní, Teherán, en una visita no anunciada de particular interés dado que su país es el principal mediador internacional entre Irán y Estados Unidos para resolver el conflicto armado que estalló el 28 de febrero y que ahora se encuentra bajo un delicado alto el fuego, y con el estratégico estrecho de Ormuz bloqueado.

El Gobierno de Irán aseguró este viernes que "aún se está intercambiando mensajes, aunque lentamente" con Estados Unidos para intentar alcanzar un acuerdo de paz, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tildara de "inaceptable" la última propuesta presentada por Teherán.

"No podemos aceptar nada que no sea un acuerdo justo y equilibrado. Por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Seguimos intercambiando mensajes, pero lentamente", dijo el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, durante una rueda de prensa en la capital de la India, Nueva Delhi.

FUENTE: EUROPA PRESS

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