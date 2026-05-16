"Cuba vuelve al centro del tablero estratégico de EEUU", advierte experto tras visita de la CIA a La Habana

El comandante retirado José Adán Gutiérrez, exoficial de la Marina de Estados Unidos y miembro senior del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2) y foto oficial de la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana.

MIAMI. – La reciente visita a La Habana del director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe, continúa generando interrogantes sobre el verdadero alcance de los contactos entre la administración del presidente Donald Trump y el régimen cubano en medio de una de las peores crisis económicas y sociales que enfrenta la isla en décadas.

Para el comandante retirado José Adán Gutiérrez, exoficial de la Marina de Estados Unidos y miembro senior del Instituto Estratégico de Inteligencia de Miami (MSI2), el hecho de que el enviado estadounidense haya sido precisamente el director de la CIA, y no un representante del Departamento de Estado (DOS), refleja un cambio importante en la forma en que la Casa Blanca parece interpretar actualmente el escenario cubano.

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En entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, el especialista en inteligencia y seguridad hemisférica sostuvo que EEUU ya no observa a Cuba únicamente como un expediente diplomático del Caribe, sino también como un asunto vinculado a estabilidad regional, migración, defensa continental y competencia geopolítica.

El analista abordó además el impacto del incremento de la presión política sobre la dictadura castrista, el papel de la Iglesia Católica dentro de eventuales mecanismos de ayuda humanitaria y el aumento de actividades de vigilancia e inteligencia alrededor de la isla.

— ¿Qué significado político y geopolítico tiene la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana en medio de la crisis económica y social que atraviesa Cuba?

"La visita tiene un enorme significado precisamente porque no fue el Secretario de Estado quien viajó a La Habana, sino el Director de la CIA. Esa diferencia cambia completamente la naturaleza del mensaje. Una visita del Departamento de Estado habría proyectado una imagen de acercamiento diplomático o negociación política tradicional. En cambio, enviar al Director de la CIA indica que Washington está manejando el tema cubano principalmente como un asunto de seguridad nacional, estabilidad regional e inteligencia estratégica.

Y también es importante observar quiénes se sentaron del lado cubano. No fueron únicamente diplomáticos. Estuvieron figuras profundamente vinculadas al aparato de seguridad del régimen, incluyendo al ministro del Interior, Lázaro Álvarez Casas, y miembros cercanos al círculo de seguridad de la familia Castro. Eso revela que la conversación fue directamente con el verdadero centro de gravedad del poder cubano: el aparato de inteligencia y control interno.

Cuba atraviesa probablemente la crisis más delicada desde el Período Especial. Hay deterioro energético, colapso económico parcial, migración masiva y agotamiento social. Para Washington, especialmente bajo la nueva visión de “homeland security” hemisférica, Cuba ya no es simplemente un expediente diplomático del Caribe; es un posible foco de inestabilidad a apenas noventa millas de Estados Unidos."

"La visita no fue una cortesía diplomática; fue una evaluación estratégica del estado real del régimen cubano.”

— ¿Qué lectura deja el hecho de que la CIA haya divulgado públicamente imágenes del encuentro apenas horas después de celebrarse la reunión?

"Eso fue extraordinariamente inusual y probablemente deliberado. Los contactos de inteligencia normalmente se manejan con discreción. Cuando la propia CIA permite que las imágenes salgan tan rápido, ya no estamos hablando solamente de una reunión privada; estamos viendo una operación de señalización política y estratégica.

Washington parece haber querido enviar varios mensajes al mismo tiempo: al régimen cubano, al exilio en Miami, a actores internacionales y también a países como China y Rusia, cuya presencia en el Caribe preocupa crecientemente a Estados Unidos.

El mensaje parece ser que Cuba ha regresado al centro del tablero estratégico hemisférico y que Washington está tomando el expediente directamente en sus manos."

"Cuando la CIA publica las fotos, la reunión deja de ser secreta y se convierte en una advertencia.”

— ¿Hasta qué punto el mensaje trasladado por Ratcliffe refleja un endurecimiento real de la política de Donald Trump hacia el régimen cubano o una estrategia de presión combinada con negociación?

"Probablemente ambas cosas están ocurriendo simultáneamente. No estamos viendo un acercamiento estilo Obama, pero tampoco una política puramente simbólica. Lo que parece emerger es una combinación de presión fuerte con canales limitados de negociación.

Washington parece estar aprovechando el momento de debilidad estructural del régimen cubano para intentar modificar ciertos comportamientos estratégicos, especialmente en materia de seguridad, migración y vínculos con adversarios geopolíticos de Estados Unidos.

Pero detrás de la diplomacia también existe una dimensión operacional que no debe ignorarse. Aunque no hay evidencia de una acción militar inminente, sí hemos visto un incremento visible de actividades de ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance) por parte del Comando Sur alrededor de Cuba. Al mismo tiempo, la gran estructura naval estadounidense en el Caribe, bajo la Cuarta Flota, ha estado aumentando preparación y presencia para cualquier contingencia regional.

Eso no significa necesariamente que Washington esté preparando una intervención. Pero sí indica que Estados Unidos quiere tener opciones listas ante cualquier deterioro acelerado de la situación cubana o regional."

"No parece una política de acercamiento; parece una negociación desde una posición de fuerza y preparación.”

— ¿Qué implica para Cuba que Washington condicione eventuales conversaciones económicas y de seguridad a “cambios fundamentales” dentro de la isla?

"Implica que Washington ya no parece interesado únicamente en administrar la relación bilateral, sino en alterar ciertas dinámicas estructurales del sistema cubano.

Cuando se habla de 'cambios fundamentales', probablemente se está hablando de apertura económica parcial, manejo migratorio, liberación de presos políticos y reducción de ciertas formas de cooperación estratégica con actores adversarios de Estados Unidos.

Eso coloca al régimen cubano en una situación extremadamente compleja porque muchas de esas exigencias tocan mecanismos esenciales de control político interno."

"La pregunta ya no es solamente si Cuba puede resistir; la pregunta es cuánto puede adaptarse sin dejar de ser el sistema que ha sido durante décadas.”

¿Cómo podría impactar en las relaciones bilaterales la oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares vinculada a la Iglesia Católica y organizaciones independientes?

"El detalle más importante es precisamente que la ayuda no estaría canalizada exclusivamente a través del Estado cubano. La participación de la Iglesia Católica y de organizaciones independientes introduce actores sociales relativamente autónomos dentro del proceso.

Desde la perspectiva estadounidense, eso busca aliviar el sufrimiento humanitario sin fortalecer directamente todos los mecanismos de control estatal. Desde la perspectiva del régimen cubano, sin embargo, eso puede generar inquietud porque crea espacios sociales parcialmente fuera de su control absoluto."

"La ayuda humanitaria nunca es completamente neutral; también puede modificar equilibrios de influencia dentro de una sociedad.”

— ¿Qué mensaje recibe el exilio en Miami al ver contactos directos entre la CIA y altos representantes del oficialismo cubano mientras continúan las denuncias sobre presos políticos y falta de libertades en la nación?

"Las reacciones probablemente serán mixtas. Algunos sectores del exilio verán estos contactos como una necesidad pragmática ante una situación potencialmente explosiva. Otros los observarán con profunda desconfianza.

Pero históricamente Estados Unidos ha mantenido contactos de inteligencia incluso con gobiernos adversarios cuando existen riesgos mayores de seguridad nacional. Hablar con un adversario no implica legitimarlo; muchas veces significa simplemente intentar manejar riesgos antes de que la situación se salga de control."

"En inteligencia, uno no conversa solamente con amigos; conversa con quienes pueden afectar la estabilidad estratégica.”

— ¿Considera que el incremento de la presión política de Washington y este nivel de contactos entre la CIA y La Habana podrían abrir escenarios de mayor confrontación, incluida una eventual intervención o acción más agresiva de Estados Unidos hacia Cuba?

"Por ahora no existe evidencia pública de una preparación inmediata para una intervención militar directa contra Cuba. Sin embargo, sería un error analizar el momento actual utilizando únicamente los parámetros tradicionales de la diplomacia hemisférica de décadas anteriores.

La administración Trump parece operar bajo una lógica mucho más muscular y estratégica respecto al Caribe y al hemisferio occidental. Bajo la nueva visión de seguridad nacional, Cuba ya no se percibe simplemente como un problema ideológico o bilateral, sino como una posible vulnerabilidad dentro del espacio de defensa continental estadounidense.

Por eso estamos viendo una combinación poco habitual de presión política, contactos de inteligencia de alto nivel y creciente actividad militar alrededor de la isla. Reitero, el Comando Sur ha incrementado vuelos ISR (intelligence, surveillance and reconnaissance) sobre y alrededor de Cuba, mientras la Cuarta Flota mantiene una postura operacional mucho más activa en el Caribe.

Eso no necesariamente significa que Washington haya tomado la decisión de usar fuerza militar. Pero sí indica que la administración quiere demostrar algo muy claro: Estados Unidos no pretende ser sorprendido por un deterioro repentino de la situación cubana, una crisis migratoria masiva, un vacío de poder interno o una expansión acelerada de actores adversarios como China, Rusia o Irán en el Caribe.

Más que una preparación para guerra inmediata, lo que parece emerger es una doctrina de presión integral: inteligencia, demostración militar, presión económica y manejo psicológico del entorno estratégico funcionando simultáneamente."

"La administración Trump parece querer proyectar una idea muy simple: el Caribe vuelve a ser considerado espacio vital de seguridad nacional estadounidense.”

— ¿Cree usted que Cuba se encuentra hoy más cerca de un cambio político real y de alcanzar la libertad que en años anteriores tras el aumento de la presión internacional y la actual crisis interna que vive la isla?

"Cuba claramente atraviesa uno de los momentos más vulnerables de su historia reciente. Hay desgaste económico, erosión generacional, pérdida de legitimidad y una población profundamente agotada.

Pero los sistemas autoritarios rara vez colapsan de manera lineal. Muchas veces sobreviven más tiempo del que parece posible porque conservan control institucional y estructuras de seguridad muy disciplinadas.

Lo que sí parece distinto hoy es que el modelo cubano enfrenta simultáneamente demasiadas presiones al mismo tiempo: crisis económica, emigración masiva, aislamiento creciente y un entorno hemisférico mucho menos tolerante hacia ciertos regímenes autoritarios."

"La gran pregunta ya no es si el modelo cubano está agotado; la verdadera pregunta es si la transición futura será ordenada, traumática o simplemente impredecible.”