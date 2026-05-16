domingo 17  de  mayo 2026
Álex Saab

Alex Saab, exministro y testaferro de Maduro, es "deportado" a EEUU tras años de escándalos

El régimen venezolano confirma la "deportación" de Álex Saab a Estados Unidos, evitando la figura de extradición.

&nbsp;Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.

 Álex Saab durante una rueda de prensa en Caracas, Venezuela, el 21 de diciembre de 2023.

EFE

CARACAS.- Venezuela deportó este sábado hacia Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, acusado de ser testaferro del depuesto dictador Nicolás Maduro, según informó el Servicio de Migración venezolano en un comunicado oficial.

Saab ya estuvo preso en territorio estadounidense en 2021 por cargos de lavado de dinero y corrupción. Venezuela negoció su liberación en 2023 y lo designó ministro de Industria un año después. Fiscales estadounidenses presentaron en enero pasado una acusación por corrupción contra Saab en Miami (Florida).

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Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en un operativo estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero y empezaron a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades.

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La deportación de Alex Saab a EEUU

"La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional", detalla el texto difundido este sábado.

El traslado de una persona a otro país que lo reclama por algún delito es una extradición, medida prohibida en la Constitución venezolana. La autoridad migratoria afirma que en su lugar se trata de una "deportación".

Saab se vinculó con el régimen venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el régimen de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.

Venezuela lo calificó de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Finalmente fue excarcelado en 2023 por Washington, durante la administración del demócrata Joe Biden, como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela.

- Caída en desgracia -

Tras su excarcelación, Saab fue el encargado de gestionar el sector productivo del país como ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.

Así es que Saab se reunía con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.

Se mantuvo como uno de los hombres cercanos de Maduro hasta su caída.

Bajo la administración de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, Saab no sobrevivió ni siquiera un mes en el Gobierno. Fue destituido rápidamente de ambos cargos.

Su esposa, Camilla Fabri, quien fungía como viceministra de Relaciones Exteriores a la vez que encabezaba un programa migratorio, también fue cesada en marzo.

FUENTE: Con información de AFP y EFE

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