Academia Venezolana de Lengua incorpora a Corina Yoris

La filósofa ocupará el sillón O, precedido por reconocidas figuras de la literatura como Eduardo Blanco, Vallenilla Lanz y Rómulo Gallegos, con el fin de continuar velando por el enriquecimiento del idioma castellano en Venezuela.

Los individuos de número son miembros destacados y excepcionalmente cualificados que forman parte de la Academia. Estos son elegidos por el pleno de la academia debido a su experiencia y conocimiento en materia de idioma y la lingüística

En la actualidad, 29 miembros de número forman parte de la AVL, quienes ocupan sillones designados con letras del abecedario. También la integran miembros honorarios correspondientes, nacionales y extranjeros.

Yoris manifestó sentirse muy honrada de ser reconocida como miembro de esta institución y señaló que además de ser un honor y una distinción extraordinaria, "también es un gran compromiso porque no solamente es la representación a título personal, sino el de tener la pertenencia a la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde yo he desarrollado gran parte de mi vida académica".

Asimismo, aseguró estar "realmente comprometida" en que su permanencia en la Academia Venezolana de Lengua "sea también un reconocimiento a toda la formación que recibió por parte de la Universidad Católica".

"Recuerdo con enorme aprecio a los profesores que, dentro de la Escuela de Letras, me dieron clases, me enseñaron, me llevaron de la mano para inculcarme ese amor por las letras, por la literatura, por la crítica literaria, como también por la filosofía", comentó.

Expresó también el honor que significa ocupar el mismo sillón que tuvieron los escritores Eduardo Blanco y Rómulo Gallegos y que desde ese puesto "desearía devolverle la dignidad a Venezuela", exclamó durante su intervención en el acto mientras era aclamada por todos los presentes.

María Corina Machado durante unas declaraciones ofrecidas al finalizar el evento, celebró el reconocimiento al desempeño y la trayectoria académica de Yoris, e indicó que es la primera vez que una mujer ocupa este sillón. Venezuela siente que "este no es sólo un reconocimiento que le hace la Academia sino a todos los venezolanos", añadió.

¿Quién es Corina Yoris?

Corina Yoris, es licenciada en Filosofía y en Letras, así como doctora en Historia y magister en Literatura Latinoamericana, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Además es profesora de Lógica y de Teoría de la Argumentación en varias instituciones universitarias (Universidad de Salamanca), y fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y presidenta de la Sociedad Venezolana de Lógica.

Por su carrera académica ha sido reconocida por el Instituto de Estudios Superiores de Estagira en Michoacán, México) con la Orden Universidad Católica Andrés Bello, única clase, también por sus 30 años de servicio en esa casa de estudios y con el premio a la Investigación Filosófica Federico Riu.

De académica a candidata presidencial

Asimismo, se desempeñó como miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria de la Plataforma Unitaria desde noviembre de 2022.

Luego fue nombrada por María Corina Machado como su sustituta a candidata a las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, ante la inhabilitación política que pesa en su contra por parte del Régimen de Nicolás Maduro, la cual no le permitió participar en los comicios electorales, aunque se alzo con más del 90% de los votos en las primarias opositoras.

Sin embargo, la dictadura chavista mediante trabas no permitió inscribir la candidatura de Corina Yoris antes de que culminara el período de postulaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al régimen. Por lo que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal alianza opositora venezolana inscribió de manera provisional como candidato presidencial al diplomático Edmundo González Urrutia, quien ahora es el abanderado de la mayoría opositora para enfrentarse a Nicolás Maduro.

La Academia Venezolana de la Lengua, en principio solo Academia Venezolana fue fundada en 1884 por decreto del presidente Antonio Guzmán Blanco, con el fin de velar por la unidad y corrección del idioma castellano en Venezuela, integrada por un selecto grupo de profesionales de prestigio en el ámbito lingüístico.

