Corina Yoris sobre pacto de candidatura: Tenemos un abanico de posibilidades

Yoris, a pesar de que no pudo quedar inscrita para desempeñar el rol que Machado le asignó, afirma que aún es la candidata de la unidad y subraya que la razón por la que su postulación no se pudo conseguir fue por un "problema político" que "estaba relacionado con María Corina, por lo que había que obstaculizarme". Se refiere al boicot que el régimen de Nicolás Maduro le ha hecho a la candidatura de Machado, exdiputada de la Asamblea Nacional (AN) y líder del partido Vente Venezuela , cuya candidatura creció en los últimos meses hasta convertirse en una opción real y con oportunidad para sacar al chavismo del poder, después de 25 años.

Maduro, en una maniobra en la que contó con la connivencia de la Contraloría General, inhabilitó a Machado para ejercer cargos públicos por 15 años, a partir de junio de 2023. La opositora nombró entonces a Yoris, una académica que forma parte de su equipo político, como su sustituta. Pero el boicot se extendió hasta Yoris, que no pudo acceder al sistema automatizado mediante el cual se hacen las postulaciones ante la autoridad comicial, el CNE, un organismo de tendencia oficialista.

Vencido el plazo para inscribir las postulaciones, la PUD pudo inscribir a un candidato provisional, el diplomático Edmundo González Urrutia, el cual se espera que sea sustituido por una opción que tenga mayor fuerza dentro de la alianza.

Paralelamente, en medio de la frustración de los opositores ante la arbitrariedad del régimen de Maduro, Manuel Rosales, gobernador del estado Zulia, quien es el líder del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), que forma parte de la PUD, inscribió su candidatura a último minuto a instancia de la alianza partidista.

Con este cuadro, la PUD debe ahora tomar decisiones. La opinión de Machado, como líder de la PUD, pues ganó las primarias de octubre con 93% de los votos, será fundamental para lo que se determine en las próximas semanas.

"La Plataforma Unitaria tiene que tomar decisiones correspondientes a las candidaturas que se mantienen. En este momento, la de Manuel Rosales apareció en el panorama, a mi personalmente no me gusta, y la inscripción de Edmundo González, a quien no me gusta que lo califiquen como la tapa amarilla de manera despectiva, pero en todo caso, esa decisión debe tomarse en unidad al interior de la plataforma, preservando lo más que se pueda la unidad, si esa unidad se rompe la situación cambia, a la plataforma le corresponde seguir en la lucha y evitar que esa unidad se rompa, vamos a ver lo que sigue y como dice María Corina vamos paso a paso", afirmó Yoris, en una entrevista al medio argentino Clarin.com.

Un día después de que venció el plazo de postulaciones y Rosales se inscribió a última hora, Corina Yoris habló de "traición", porque el líder de UNT actuó de manera unilateral. "El gobernador Rosales con todo el aprecio que le tengo no es representante de la unidad de la plataforma, él se inscribió unilateralmente", dijo.

Ahora, Yoris no descarta que pueda haber alguna negociación entre Machado y Rosales. "Esas cosas no se pueden descartar. Tenemos abierto un abanico de posibilidades y debemos mostrar fuerza y unidad, que es lo que va a garantizarnos llegar hasta el final".

Aunque remarca que "esa no es una decisión que tome María Corina unilateralmente sino que se toma en el seno de plataforma. Si tomamos decisiones unilaterales rompemos la unidad que es lo que está garantizando que podamos llegar al final de todo este proceso. No podemos tomar decisiones aisladas de la plataforma y viceversa. La plataforma no puede tomar decisiones sin la consulta de María Corina".

A la espera del cronograma electoral

Según la ley electoral venezolana, se pueden hacer cambios en las candidaturas hasta 10 días antes de la fecha de los comicios, en este caso, fijados para el 28 de julio. También, se pueden hacer sustituciones entre el 1 y 20 de abril próximos. Sin embargo, Yoris explica que el CNE aún no ha publicado el cronograma electoral.

"Tenemos un problema porque no tenemos el cronograma electoral, el régimen no lo ha publicado para planificar nuestro trabajo y tomar decisiones, sabemos que hasta 10 días antes del 28 de julio de las elecciones se pueden hacer los cambios de las postulaciones. De tal manera que todavía tenemos tiempos para evaluar la situación. Ahora el tiempo entre una cosa y otra, todo dependerá la dinámica del proceso en estos días", señaló.

No vamos a rendirnos

Corina Yoris asegura que en la PUD "sabemos lo que estamos haciendo de que vamos a ganar y cobrar las presidenciales". Admite que "vivimos momentos muy difíciles, pero eso no indica que vamos a rendirnos".

La académica, quien fue catalogada por Machado como la persona "idónea" para sustituirla, afirma que el ensañamiento del régimen de Maduro en contra de la líder de Vente Venezuela es "porque ella representa la voluntad de millones de venezolanos que quieren un cambio. Ella ganó y arrasó con el 93% de casi tres millones de votos en las primarias. Y eso es lo que asusta a Maduro, teme perder por la avalancha de la opción de María Corina".

FUENTE: Con información de Clarin.com