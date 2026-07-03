viernes 3  de  julio 2026
CRISIS

Cuba marca un nuevo récord de apagones con más del 70% del país sin electricidad

La Unión Eléctrica prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de apenas 944 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW

Personas caminan por una calle este jueves en La Habana, Cuba.

Personas caminan por una calle este jueves en La Habana, Cuba.

EFE
Personas se transportan en un bicitaxi este jueves en La Habana, Cuba.

Personas se transportan en un bicitaxi este jueves en La Habana, Cuba.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA — Cuba marca este viernes un nuevo récord de cortes eléctricos en todo el país, cuando el mayor apagón de la jornada desconecta simultáneamente el 71 % de la isla en el momento de mayor demanda energética.

Según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE), la cifra máxima de afectación registrada en el presente año había alcanzado hasta un 70 % de afectación en el horario “pico” (tarde-noche), en dos ocasiones este año: el pasado 26 de junio y anteriormente, el 14 de mayo.

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El director general de electricidad del Ministerio de Energía y Minas de Cuba, Lázaro Guerra, reconoció en televisión nacional que la afectación en esta jornada “será muy elevada” debido a que volvió a desconectarse del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las mayores del país, y que acumula en lo que va de año unas 17 salidas por averías.

Con esa unidad fuera del SEN, serán nueve las unidades de generación termoeléctrica que no estarán operativas por averías o trabajos de mantenimiento este viernes, de las 16 que posee el país caribeño, cuando esta fuente de energía es responsable de la generación del 40 % del mix energético.

Otro 40% del mix estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por el bloqueo de Estados Unidos, acción que el régimen cubano ha calificado reiteradamente de “asfixia energética”.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables de energía, especialmente con apoyo chino.

Crisis "extremadamente tensa"

En estas condiciones, la UNE prevé para el horario pico de la presente jornada una capacidad de generación de apenas 944 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.150 MW.

De esta forma, el déficit —la diferencia entre oferta y demanda— será de 2.206 MW y la afectación estimada —lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados— alcanzará los 2.236 MW.

El país caribeño sufre una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EEUU, la falta de inversión, el fracaso del sistema económico y la corrupción.

El régimen de La Habana ha reconocido, además, que la situación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) es "crítica" y "extremadamente tensa", marcada por el bloqueo petrolero estadounidense y un sistema energético profundamente obsoleto.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que la isla obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

FUENTE: Con información de EFE

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