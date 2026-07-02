jueves 2  de  julio 2026
VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES

Gobernador de La Guaira confirma la muerte de 16 niños por el desplome de hospital en Catia La Mar

José Alejandro Terán informó que varios de los pacientes de este centro de salud, fueron trasladados al estado Miranda

Centros de salud La Guaira han atendido más de 6.000 heridos (AFP)

Centros de salud La Guaira han atendido más de 6.000 heridos (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA GUAIRA — 16 menores de edad murieron en medio de los escombros tras desplomarse el Hospital de Niños del Mar, conocido como Centro de Atención Psicofamiliar El Niño y El Mar, ubicado en Catia La Mar, estado La Guaira, como consecuencia de los sismos de 7,2 y 7,5 que se registraron el pasado 24 de junio.

La información la confirmó el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, quien indicó que 35 pacientes sobrevivieron al derrumbe y fueron trasladados a un centro de salud en el municipio Zamora (Guatire en el estado Miranda) para recibir atención médica.

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Terán señaló que el personal de salud de La Guaira ha atendido a más de 6.000 heridos, de los cuales 2.679 requirieron hospitalización; solo quedan 54, lo que representa una tasa de recuperación superior a 90%.

El hospital era un centro especializado en la atención de niños y adolescentes con discapacidades neurológicas, cognitivas y motoras graves. Su colapso ha generado profundo dolor y conmoción, especialmente porque albergaba a pacientes altamente vulnerables.

“Duele el alma”, expresaron fuentes cercanas a las víctimas al conocer la cifra de fallecidos en este centro.

La comunidad hace llamados urgentes para que envíen maquinaria pesada para remover los escombros, ayuden a evacuar víctimas y envíen alimentos, medicamentos y apoyo. Familiares de los residentes de la zona han expresado su desesperación por no poder comunicarse ni acceder fácilmente a la zona.

Se han reportado rescates y traslados de pacientes, pero existe la preocupación de que algunos estén atrapados en medio de toneladas de concreto. No hay una lista oficial ni cifras confirmadas de fallecidos en este centro en particular, aparte de la que dio el gobernador Terán.

UNICEF calcula que más de 600.000 infantes han sido afectados por este doblete sísmico y advierte que son las víctimas más vulnerables en esta emergencia del país andino.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) busca asistir a medio millón de personas en Venezuela durante un período de tres meses, luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos hace ocho días que han dejado hasta el momento 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y un número aún por determinar de desaparecidos.

FUENTE: Con información de Efecto Cocuyo

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