viernes 3  de  julio 2026
VENEZUELA

Congresista Mario Díaz-Balart pide la extradición de Diosdado Cabello a EEUU

El miembro de la Cámara de Representantes apuntó que se le debe requerir a la Delcy Rodríguez, la entrega del ministro del Interior de Venezuela

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, tiene una recompensa de $25 millones en EEUU. (Europa Press)

Diosdado Cabello, número dos del chavismo, tiene una recompensa de $25 millones en EEUU. (Europa Press)

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. El congresista federal por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, afirmó que Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, debe ser extraditado a Estados Unidos para que enfrente la justicia dado que es un “narcodelincuente”.

El legislador estadounidense sostiene que hay que requerirle a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que lo entregue a EEUU para poder extraerlo.

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Díaz-Balart mostró su disgusto porque Cabello, sobre quien pesa una recompensa de $25 millones, se exhibe en las labores de rescate y salvamento que se realizan en Venezuela con motivo de la emergencia que se vive por la devastación que causaron los sismos gemelos el 24 de junio, cuyo saldo fatal supera los 2000 muertos y los más de 11.000 heridos. La ONU calcula que hay cerca de 50.000 desaparecidos.

El representante del partido Republicano en una breve entrevista en Fox News compartió la imagen del afiche con la recompensa por Cabello.

Extraditarlo de inmediato

“Yo creo que a este individuo hay que extraditarlo. Hay que requerirle a Delcy Rodríguez que entregue a este narcodelincuente a las autoridades para poder extraerlo de Venezuela, extraerlo a los Estados Unidos para que pueda estar frente a las Cortes norteamericanas”.

De acuerdo con las palabras de Díaz-Balart, la idea es que sea encerrado en una cárcel estadounidense tal como se hizo con Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, periodo en el cual Rodríguez asumió como presidenta encargada del país andino.

El representante republicano acusó al régimen venezolano de protegerlo e igualmente señaló que EEUU hace lo mismo, “cuando es totalmente indeseable”.

Destacó que entiende lo que hace el presidente Donald Trump, creando un proceso para la democratización en Venezuela.

“Pero este individuo es uno de los que tienen que ser entregados, y yo diría que lo antes posible sería lo mejor. Hay que ver el daño que le está haciendo a Venezuela”.

Reitero que Cabello está acusado en EEUU de narcotráfico y narcoterrorismo e insiste en su extradición lo más pronto posible.

FUENTE: Con información de Fox News

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