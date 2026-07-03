viernes 3  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Boda de cuento de hadas de Taylor Swift revoluciona Nueva York

Las celebraciones, que coinciden con el 250 aniversario de EE.UU., serán un evento deslumbrante digno de una de las parejas más famosas del mundo

Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs asisten al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 23 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.

Taylor Swift y Travis Kelce de los Kansas City Chiefs asisten al tercer partido entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers en las Finales de la Conferencia Este de la NBA en el Rocket Arena el 23 de mayo de 2026 en Cleveland, Ohio.

AFP via Getty Images / Gregory Shamus

NUEVA YORK.- ¿Se habrá casado ya? La boda de la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce tiene en vilo a los fans de todo el mundo y a las redes sociales, que buscan la más mínima pista sobre esta gigantesca ceremonia en Nueva York.

Todo apunta a que las celebraciones, que coinciden con el 250 aniversario de Estados Unidos, serán un evento deslumbrante digno de una de las parejas más famosas del mundo.

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Taylor Swift y Travis Kelce donan 26 millones de dólares antes de su boda

El momento estelar está previsto este viernes por la tarde ante un millar de invitados en el Madison Square Garden, bajo un estricto control policial y un calor sofocante.

La cantante multimillonaria y el campeón del Super Bowl en tres ocasiones, ambos de 36 años, llevan saliendo dos años y se comprometieron en agosto de 2025.

La pareja inauguró las festividades el jueves con una cena exclusiva, con unos 100 invitados, según los medios estadounidenses.

La cantante Selena Gómez, amiga de Taylor Swift, publicó un vídeo en el que luce un vestido de noche. Dio así a entender a sus 405 millones de seguidores en Instagram que formaba parte de los invitados.

El cantante Ed Sheeran, la creadora de la serie "Girls", Lena Dunham, y el productor Jack Antonoff fueron vistos en las inmediaciones del recinto.

Las lunas tintadas de los coches protegían a los famosos de los periodistas y de los "Swifties", como se conoce a los fans de la cantante, que estaban al acecho pero a distancia, en ambos extremos de una calle cerrada a los peatones.

Una "boda real"

Para Alyssa Heinen y Lindsey Bongiorno, dos fans neoyorquinas de 24 y 25 años, es como una "boda real".

"Es la personalidad más importante de Estados Unidos. Para nosotras, es un poco como nuestra reina", explicó la primera.

"¡Estoy tan contenta, los adoro!", confesó Micah Christensen, de 13 años, que llegó de Toronto (Canadá) con sus abuelos para no perderse lo que la prensa estadounidense califica de "boda del siglo".

"Taylor Swift es una persona maravillosa. Sé que hace donaciones a muchos bancos de alimentos, y me encanta su música", añadió, vestido con una camiseta con el nombre del novio.

La portavoz de la estrella del pop, Tree Paine, anunció el jueves que la pareja donó esta semana 26 millones de dólares a varias oenegés, sobre todo de Nueva York y Kansas City, donde juega Travis Kelce.

Se desconoce cuánto costará la boda, de la que se han filtrado muy pocos detalles.

Algunos fans y medios de comunicación están convencidos de que ya se han casado en una ceremonia íntima.

Quizás en Nashville, la ciudad de la música estadounidense, donde su familia se mudó para ayudarla a lanzar su carrera cuando tenía 14 años y donde ella tiene una casa.

Ya circulan por internet fotos falsas de la boda generadas por inteligencia artificial. El cómico Bert Kreischer publicó en Instagram una de ellas, en la que posa con ambos vestidos de novios.

Acuerdos de confidencialidad

La mayoría de los invitados están sujetos a acuerdos de confidencialidad y a todos se les ha prohibido llevar el móvil, afirma la prensa estadounidense, que baraja la asistencia de las modelos Gigi Hadid y Cara Delevingne y de la actriz Zoë Kravitz.

El vestido es otro de los secretos bien guardados.

Los medios del corazón se preguntan quién vestirá a la novia, poco menos de un mes después de la boda en Sicilia de otra estrella del pop, Dua Lipa, que eligió un traje de Chanel.

Si la boda se celebra este viernes, no sería la primera vez que un músico elige el Madison Square Garden para su enlace. Ya lo hizo Sly Stone en junio de 1974, para contraer matrimonio con la actriz Kathy Silva durante un concierto de su grupo, Sly and the Family Stone.

FUENTE: AFP

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