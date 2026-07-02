"Esto es muy duro, los cuerpos que sacamos eran de una fiesta infantil", el llanto de un rescatista

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela).

CARACAS.- El deporte infantil venezolano está de luto. 100 niños peloteros murieron el 24 de junio como consecuencia del doblete sísmico que estremeció a Venezuela.

Los pequeños eran de la categoría “semilleros”, apenas tenían cinco años de edad. Estaban en una fiesta infantil y sus cuerpos fueron rescatados el 27 de junio.

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Jhorny Sojo, presidente de la institución en La Guaira, la infausta noticia.

En el video posteado escribieron: “Nos unimos de corazón con todos aquellos hermanos que perdieron a sus familiares y amigos. Somos un pueblo que camina en hermandad y solidaridad con los suyos”.

En el mensaje se agrega que: “Ante esta delicada situación que se vive en nuestro país, nuestra prioridad es la seguridad, integridad y bienestar de toda nuestra gente. Por ello, tomamos la decisión de suspender todas nuestras actividades referentes al béisbol”.

El estadio en el que entrenaban, se convirtió en refugio para los miles y miles de damnificados que ha dejado este devastador movimiento telúrico.

Los Criollitos de La Guaira es una institución que contaba con 1,200 chicos inscritos.

La escena del rescate de los cuerpos infantiles sin vida conmovió a los rescatistas. Uno de ellos afirmó llorando: “Me da mucho dolor porque los cuerpos que estamos sacando eran de una fiesta infantil… no se imaginan. Esto es muy fuerte”, afirmó Maikel Las Rosas.

Este jueves, 2 de julio, de acuerdo con la cifra oficial se contabilizaban más 2.200 muertos y 11.200 heridos. La gran mayoría corresponden al estado La Guaira que fue el más golpeado. En Caracas, fue el municipio Chacao, uno de los más ricos de Venezuela, el que resultó con mayor afectación.

FUENTE: Con información de redes de VPI