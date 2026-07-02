Donald Trump vuelve a referirse a Cuba: "Está viniendo de nuestro lado"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump hizo la referencia durante la inauguración de la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt.

MIAMI.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse este miércoles a Cuba al asegurar que “está viniendo de nuestro lado”, una afirmación realizada durante la inauguración de la nueva Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Medora, Dakota del Norte, donde repasó algunos de los episodios más relevantes de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898.

Al recordar el conflicto entre Estados Unidos y España, el mandatario mencionó los territorios que pasaron a la esfera de influencia estadounidense tras la guerra, entre ellos Guam, Filipinas y Puerto Rico.

“Los tuvimos a todos. Hablando de Cuba, después de muchas, muchas décadas, está viniendo de nuestro lado”, afirmó.

En su intervención, Trump destacó la figura de Theodore Roosevelt, quien antes de convertirse en el vigésimo sexto presidente de Estados Unidos comandó el 1.er Regimiento de Caballería Voluntaria, conocido como los Rough Riders o “Jinetes Duros”, durante la ofensiva militar en Cuba.

El mandatario elogió especialmente la participación de Roosevelt en la batalla de las Lomas de San Juan y Kettle Hill, librada el 1 de julio de 1898, una de las acciones decisivas de la Guerra Hispano-Estadounidense.

La ceremonia contó con la presencia de jinetes vestidos con uniformes inspirados en los Rough Riders, en homenaje a la unidad que alcanzó notoriedad durante el conflicto en Cuba. Roosevelt narró posteriormente esa experiencia en su libro autobiográfico The Rough Riders, publicado en 1899, donde describió las condiciones de la contienda, las principales batallas y el desempeño de sus hombres.

Trump sostuvo además que Roosevelt “ayudó a expulsar a España de las Américas”, contribuyó a “expandir el alcance de la nación” y que, aún hoy, representa “el corazón, el alma, la lucha y el espíritu” de Estados Unidos.

No es la primera vez que Trump coloca a Cuba en el centro de sus mensajes sobre política exterior. El 16 de marzo de 2026, calificó a la isla como una “nación fallida” y afirmó que sería un “honor” “tomar Cuba”. Más tarde, el 21 de mayo de 2026, volvió a mencionarla al sugerir que, tras las acciones de Washington en Venezuela e Irán, Cuba sería “la siguiente”.

La nueva referencia se suma a una serie de pronunciamientos con los que Trump ha endurecido su postura hacia el régimen de La Habana. En los últimos meses, su administración ha reforzado la presión sobre el castrismo mediante nuevas sanciones, mayores restricciones y un discurso cada vez más crítico, situando nuevamente a la isla entre las prioridades de su agenda para América Latina.