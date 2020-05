Cuba: Policía multa a madre que llevaba a vacunar a su bebé

"Aquí les muestro el abuso diario con el pueblo. Hoy en la mañana me dirijo hacia el punto de revisión del puente en Nueva Gerona para pasar hacia el policlínico uno a vacunar a mi hija de cinco meses, con un papel de mi doctora, que me dijo que con el papel de la vacuna me dejaban pasar en la motorina, para no tener que ir caminando desde Saigón hasta el policlínico, exponiendo a mi hija a todo lo que hay en la calle, que son como dos kilómetros", contó.