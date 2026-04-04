EEUU considera añadir nuevos cargos a Maduro por conspiración contra leyes migratorias

A la espera de la justicia de EEUU, manifestantes mostraron pancartas contra Maduro en las afueras del tribunal de Nueva York.

NUEVA YORK .- Nicolás Maduro , dictador depuesto de Venezuela , podría enfrentar nuevos cargos federales por conspiración contra leyes migratorias y delitos financieros derivados del narcotráfico y de sus relaciones con Irán en perjuicio de EEUU , en el proceso que se le sigue por narcoterrorismo.

Maduro está procesado en un tribunal de Nueva York y se encuentra en la cárcel de ese estado.

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Las autoridades de justicia estadounidense buscan pruebas que permitan consolidar una nueva acusación sobre el hecho irregular atribuido a Maduro desde que el presidente Donald Trump asumió la presidencia en enero en 2025 y que se presenta ahora como una estrategia judicial, afirmó el comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia y experto en criminalidad en EEUU.

“La fiscalía tiene que mostrarle al jurado que de alguna manera Nicolás Maduro era parte de una organización que estaba tratando de desestabilizar a los Estados Unidos a través del envío de criminales al país”, aseguró en un análisis sobre los nuevos cargos que aquel podría enfrentar en el proceso que puede durar años.

“Esa idea es la que van a tratar de utilizar con los inmigrantes, y el momento es el mejor en el mundo”, añadió.

Romero aclaró, no obstante, que ese tipo de acusación no existe como delito específico en la ley estadounidense: “El Departamento de Justicia tendría que encuadrarla dentro de otras figuras legales ya existentes”.

Indicó que las opciones más probables serían una conspiración para violar leyes migratorias, o incluso intentar una teoría de apoyo material a organizaciones criminales.

“Pero todas estas vías enfrentan un problema clave: requieren evidencia directa de coordinación, intención y control, algo que hasta ahora no ha sido demostrado públicamente”, aclaró.

Más cargos contra Maduro

Hace una semana, Trump sugirió nuevos “juicios” contra Maduro quien está procesado solo por “una fracción de los delitos que ha cometido”, según dijo.

El acusado enfrenta cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo, para importar cocaína a EEUU, y para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, tras ser capturado en Venezuela y llevado ante la justicia estadounidense en enero pasado.

Maduro “vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse”, completó el presidente, que además lo ha aludido como “un hombre peligroso”.

Trump hizo sus señalamientos en momentos en que Maduro y su esposa Cilia Flores comparecían en la segunda audiencia del proceso en el tribunal, en el que se debate aún el tema de los fondos para pagar la defensa de los acusados, pero no la evidencia fiscal.

Maduro en la Corte NY_AFP Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. AFP

Exportación de criminales a EEUU

La supuesta exportación de criminales por parte de Maduro que habría puesto en riesgo la seguridad interna de EEUU es un tema clave para la actual administración, señaló Romero.

Durante su campaña presidencial en 2024, Trump se centró particularmente en dos problemas que ponían en riesgo la seguridad de EEUU. Además del tráfico de cocaína y fentanilo atribuido al Cartel de los Soles, designada más tarde como organización terrorista extranjera, el republicano se refirió también al auge de la presencia criminales.

“Esto coincidió con el éxodo de Venezuela”.

El experto en inteligencia aseguró que el crecimiento de la criminalidad por parte de ciudadanos venezolanos en EEUU “nunca había sucedido ni siquiera durante la inmigración de los italianos, luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial”.

“La mayoría de los estados y gobiernos locales atravesaron serios problemas porque estaban prácticamente invadidos por el crimen que relacionaron con el Tren de Aragua integrado por venezolanos”, aseveró y recordó que Trump nunca aludió directamente a la organización del crimen trasnacional.

Dijo que la fiscalía “va a tratar posiblemente” de demostrar una conspiración.

“¿Y por qué la conspiración? Porque en un caso de este tipo no hay que demostrar si Maduro estaba cargando o no sacos de cocaína o coordinando todos los movimientos de venezolanos relacionados con el Tren de Aragua que llegaron a los Estados Unidos, sino que tendría que demostrarle a un jurado que Maduro era parte de una organización que trataba de desestabilizar al país”, explicó.

Equiparó este supuesto con el caso de conspiración contra las FARC por el cual los militares retirados venezolanos Clíver Alcalá y Hugo “el Pollo” Carvajal, acusados como cabecillas del Cartel de los Soles, se encuentran presos por narcoterrorismo.

“Ellos coordinaron y colaboraron con las FARC en conspiración para enviar grandes cantidades de cocaína a los Estados Unidos, según la acusación de la fiscalía. Y esa idea puede ser la que va a utilizar en una la eventual acusación”.

Irán y delitos de blanqueo

La vinculación de Maduro con el régimen de Irán puede ser otro de los cargos que la fiscalía tratará de sustanciar, según Romero.

“Ellos van a tratar de mostrar que debajo del caso de conspiración, Venezuela fue la puerta de Irán al hemisferio occidental, y que lo que está ocurriendo con Irán en este momento es culpa, en parte, de Maduro y de los demócratas”.

Y habría indicios para ello.

Mencionó el proyecto Cassandra, una operación que la DEA inició en 2008 para desarticular la red de financiación de Hezbolá, y debajo de la cual hubo dos operaciones de inteligencia: Titán y Operación Sedar a través de las cuales se investigó los movimientos de dinero ilícito entre Latinoamérica y Europa, el cual puso de relieve la conexión de Venezuela y el régimen de Irán.

“De allí salió muy buena información, una de las mejores operaciones en la historia de la DEA”, subrayó.

El objetivo de Cassandra era desmantelar la estructura financiera y logística que Hezbolá utilizaba para financiar actividades terroristas a través del narcotráfico y el blanqueo de capitales, según informes de la época.

Pero la operación se frustró, tras la comparecencia del administrador de la DEA, Derek Maltz en el Congreso donde testificó sobre la relación de Venezuela-Irán.

“Barack Obama ordenó parar totalmente toda esa operación porque estaba negociando con Irán el cese de sus ambiciones nucleares. Tanto él como Joe Biden tenían el mismo camino, no querían actuar contra Venezuela, porque el objetivo de ellos era parar la misión de Irán”, resaltó Romero.

“Hay objetivos mucho más grandes a veces que un simple caso”.

Subrayó el experto que incluso ante la proximidad del Medio Año, “la mejor estrategia política de la administración Trump, en este momento, es demostrar la desestabilización de los Estados Unidos por elementos extranjeros, como Venezuela e Irán y demostrar que su estrategia era y sigue siendo la correcta”.

Otros delitos

Romero señaló además otros posibles delitos como el blanqueo de capitales de que “suelen agregarse en acusaciones complejas y que tienen relación con el narcotráfico”.

“Otra posibilidad es conspiración para cometer fraude bancario”, agregó.

No obstante, destacó que también existen factores políticos que pueden conducir a un cargo de conspiración para violar sanciones internacionales.

“Una parte es anticipar cargos sobre redes de sobornos y otra parte es considerar alianzas con organizaciones extranjeras”, explicó, pero dejó claro que en el marco del proceso que se le sigue a Maduro pueden surgir cargos de terrorismo o conspiración.

“Toda esta gama de delitos completaría el panorama de posibles nuevos cargos que pueden derivarse de la acusación”, dijo Romero y consideró que este proceso judicial iniciado por la justicia estadounidense “no es cualquiera; es único”.

FUENTE: Entrevista al comandante Jesús Romero, exoficial de inteligencia de EEUU